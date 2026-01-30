Rodrigo Aguirre se va del América de México: Tigres y el Tijuana del Loco Abreu pelean por su fichaje

Rodrigo Aguirre Foto: Guillermo Arias / AFP

Rodrigo Aguirre cambiará de equipo en México. El delantero de la selección uruguaya se irá del América, debido a que este debe liberar una ficha extranjera, y tiene dos posibles destinos, confirmó su representante Pablo Bentancur a Referí.

La salida de Aguirre del América se debe, según reportaron distintos medios mexicanos, a la llegada del brasileño Raphael Veiga, proveniente del Palmeiras. Debido a este fichaje, las "Águilas" deben liberar a un jugador no formado en México para poder inscribir al volante ofensivo, y el elegido fue el delantero uruguayo.

El principal interesado en llevarse al futbolista de la celeste es Tigres de México, quien está más cerca de contratar al jugador. Este club también avanza para contratar al uruguayo César Araujo, uno de los principales apuntados de Nacional en el actual mercado de pases.

Sin embargo, Bentancur afirmó que los Xolos de Tijuana, dirigidos por Sebastián Abreu, también presentaron una oferta, y hasta este viernes por la mañana no está decidido a qué club irá Aguirre.

El atacante llegó al América en 2024, y durante su paso por el club jugó 58 partidos y anotó 16 goles. Con las "Águilas" obtuvo la Campeones Cup y el Torneo Apertura mexicano en 2024. Lleva nueve partidos jugados y tres goles en la selección uruguaya, en la que debutó en noviembre de 2024 tras ser convocado por el entrenador Marcelo Bielsa.