El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

La "telenovela" de César Araujo: Tigres de México acelera por el volante y en Nacional se empiezan a "olvidar" de él, según Flavio Perchman

"Si Christian Oliva no se va, no creo que vayamos a buscar otro volante", afirmó el vicepresidente de Nacional

29 de enero 2026 - 9:15hs
César Araújo con la selección uruguaya. (Archivo)

César Araújo con la selección uruguaya. (Archivo)

AUF

Uno de los principales temas del actual mercado de pases del fútbol uruguayo fue la posible llegada de César Araujo a Nacional. El mediocampista de 24 años, que está libre tras irse del Orlando City de Estados Unidos, fue desde el comienzo del periodo uno de los principales anhelos del tricolor, pero la chance cada vez parece más lejana.

Fuentes cercanas al entorno del jugador confirmaron a Referí que Tigres de México presentó su interés para llevarse al jugador, que ya tuvo sondeos desde Brasil y medio oriente.

Desde el principio de las negociaciones entre Araujo y Nacional, el club era consciente de que el jugador iba a analizar ofertas del extranjero, por las que además fue pidiendo tiempo al tricolor para tomar una decisión.

Esto ha hecho que en Nacional comiencen a dejar de lado la opción de Araujo, aunque desde su entorno entienden que "todo puede pasar".

César Araujo y Lionel Messi
NACIONAL

Nacional tiene fuerte competencia por César Araújo: al menos cuatro clubes pesados de Brasil se interesaron por el volante en un período de pases que recién comienza

Agustín Rogel y Camilo Cándido
MERCADO DE PASES

Nacional comienza a cerrar su plantel para el 2026: Agustín Rogel y Camilo Cándido "están ahí", dijo Jadson Viera

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador que la "telenovela" de César Araujo "se hizo un poco larga", y que ahora se van a "olvidar de él".

Además, aclaró que Nacional analizaba contratarlo si el volante era adquirido por "un equipo catarí" que lo cediera al tricolor.

Consultado sobre la posibilidad de Tigres, para Perchman "una de las potencias más grandes de América", el vice albo reafirmó: "Esperemos cómo avanza la situación y si se cierra, ya nos olvidamos de él".

A esto se suma que Christian Oliva, hasta el momento, seguirá en Nacional, luego de varios rumores sobre una posible salida al exterior.

"Si Oliva no se va, no creo que vayamos a buscar otro volante", detalló Perchman, que también informó que Jhon Guzmán, el volante colombiano de 20 años que llegó a Nacional proveniente del Inter de Palmira de su país, ya fue inscripto para la temporada 2026, gracias a las inminentes salida de Hayden Palacios y Christian Ebere.

Temas:

César Araújo Nacional Tigres de México Flavio Perchman Christian Oliva

