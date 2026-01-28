Dólar
El Observador / Fútbol / TEMPORADA 2026

El fixture completo del Torneo Apertura que abrirá la Liga AUF Uruguaya 2026: mirá todos los partidos

Mirá una por una las fechas del Torneo Apertura y agendate este fixture para seguir a tu equipo en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya

28 de enero 2026 - 21:33hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El sorteo de la Liga AUF Uruguaya determinó este miércoles que Peñarol comience su camino, en el Torneo Apertura, enfrentando de local a Montevideo City Torque, mientras que Nacional será visitante ante Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida.

El nombre del Torneo Intermedio será Héctor "Manco" Castro, gloria de Nacional y la selección uruguaya. Fue campeón uruguayo con los tricolores en 1924, 1933 y 1934, campeón de América en 1926, 1927, 1929 y 1935, campeón olímpico en Ámsterdam 1928 y campeón del mundo en 1930, marcando el primer gol para Uruguay en la historia de los mundiales. El título olímpico de 1928 también era reconocido entonces como título mundial. Como entrenador de Nacional completó el quinquenio de oro con cuatro títulos consecutivos: 1940, 1941, 1942 y 1943. Con el tiempo volvió a ser campeón en 1952.

Sebastián Coates y Maxi Silvera en la pretemporada de Nacional
PREVIA DEL CLÁSICO

Sebastián Coates y Jadson Viera le respondieron a Maxi Olivera sobre sus dichos contra Maxi Silvera tras pasar de Peñarol a Nacional

Luis Angulo contra Boca Juniors
PEÑAROL

¿Quién es Luis Angulo, el extremo colombiano que está cerca de Peñarol y cómo le fue a sus compatriotas en el aurinegro?

El nombre del Torneo Clausura será Juan Lema Benso, exdirigente de Peñarol, fallecido el pasado 12 de diciembre.

Este fue el orden del sorteo para los equipos

1- Albion

2- Cerro

3- Boston River

4- Racing

5- Progreso

6- Peñarol

7- Juventud

8- Wanderers

9- Defensor Sporting

10- Cerro Largo

11- Montevideo City Torque

12- Central Español

13- Deportivo Maldonado

14- Nacional

15- Danubio

16- Liverpool

Se digitó el orden de Albion y Defensor Sporting, y de Wanderers y Liverpool para que puedan alternar localías porque compartirán escenario. Los primeros el Franzini y los segundos el Parque Viera.

El fixture completo del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 Albion-Liverpool
Fecha 1 Wanderers-Defensor Sporting
Fecha 1 Racing-Deportivo Maldonado
Fecha 1 Peñarol-Montevideo City Torque
Fecha 1 Progreso-Central Español
Fecha 1 Juventud-Cerro Largo
Fecha 1

Cerro-Danubio

Boston River-Nacional
Fecha 2 Nacional-Racing
Fecha 2 Liverpool-Defensor Sporting
Fecha 2 Montevideo City Torque-Juventud
Fecha 2 Central Español-Peñarol
Fecha 2 Deportivo Maldonado-Progreso
Fecha 2 Danubio-Boston River
Fecha 2 Albion-Cerro
Fecha 2 Cerro Largo-Wanderers
Fecha 3 Progreso-Nacional
Fecha 3 Cerro-Liverpool
Fecha 3 Boston River-Albion
Fecha 3 Racing-Danubio
Fecha 3 Peñarol-Deportivo Maldonado
Fecha 3 Juventud-Central Español
Fecha 3 Wanderers-Montevideo City Torque
Fecha 3 Defensor Sporting-Cerro Largo
Fecha 4 Nacional-Peñarol
Fecha 4 Liverpool-Cerro Largo
Fecha 4 Montevideo City Torque-Defensor Sporting
Fecha 4 Central Español-Wanderers
Fecha 4 Deportivo Maldonado-Juventud
Fecha 4 Danubio-Progreso
Fecha 4 Albion-Racing
Fecha 4 Cerro-Boston River
Fecha 5 Juventud-Nacional
Fecha 5 Boston River-Liverpool
Fecha 5 Racing-Cerro
Fecha 5 Progreso-Albion
Fecha 5 Peñarol-Danubio
Fecha 5 Wanderers-Deportivo Maldonado
Fecha 5 Defensor Sporting-Central Español
Fecha 5 Cerro Largo-Montevideo City Torque
Fecha 6 Nacional-Wanderers
Fecha 6 Liverpool-Montevideo City Torque
Fecha 6 Central Español-Cerro Largo
Fecha 6 Deportivo Maldonado-Defensor Sporting
Fecha 6 Danubio-Juventud
Fecha 6 Albion-Peñarol
Fecha 6 Cerro-Progreso
Fecha 6 Boston River-Racing
Fecha 7 Defensor Sporting-Nacional
Fecha 7 Racing-Liverpool
Fecha 7 Progreso-Boston River
Fecha 7 Peñarol-Cerro
Fecha 7 Juventud-Albion
Fecha 7 Wanderers-Danubio
Fecha 7 Cerro Largo-Deportivo Maldonado
Fecha 7 Montevideo City Torque-Central Español
Fecha 8 Danubio-Defensor Sporting
Fecha 8 Nacional-Cerro Largo
Fecha 8 Liverpool-Central Español
Fecha 8 Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque
Fecha 8 Albion-Wanderers
Fecha 8 Cerro-Juventud
Fecha 8 Boston River-Peñarol
Fecha 8 Racing-Progreso
Fecha 9 Montevideo City Torque-Nacional
Fecha 9 Progreso-Liverpool
Fecha 9 Peñarol-Racing
Fecha 9 Juventud-Boston River
Fecha 9 Wanderers-Cerro
Fecha 9 Defensor Sporting-Albion
Fecha 9 Cerro Largo-Danubio
Fecha 9 Central Español-Deportivo Maldonado
Fecha 10 Nacional-Central Español
Fecha 10 Liverpool-Deportivo Maldonado
Fecha 10 Danubio-Montevideo City Torque
Fecha 10 Albion-Cerro Largo
Fecha 10 Cerro-Defensor Sporting
Fecha 10 Boston River-Wanderers
Fecha 10 Racing-Juventud
Fecha 10 Progreso-Peñarol
Fecha 11 Deportivo Maldonado-Nacional
Fecha 11 Peñarol-Liverpool
Fecha 11 Juventud-Progreso
Fecha 11 Wanderers-Racing
Fecha 11 Defensor Sporting-Boston River
Fecha 11 Cerro Largo-Cerro
Fecha 11 Montevideo City Torque-Albion
Fecha 11 Central Español-Danubio
Fecha 12 Liverpool-Nacional
Fecha 12 Danubio-Deportivo Maldonado
Fecha 12 Albion-Central Español
Fecha 12 Cerro-Montevideo City Torque
Fecha 12 Boston River-Cerro Largo
Fecha 12 Racing-Defensor Sporting
Fecha 12 Progreso-Wanderers
Fecha 12 Peñarol-Juventud
Fecha 13 Nacional-Danubio
Fecha 13 Juventud-Liverpool
Fecha 13 Wanderers-Peñarol
Fecha 13 Defensor Sporting-Progreso
Fecha 13 Cerro Largo-Racing
Fecha 13 Montevideo City Torque-Boston River
Fecha 13 Central Español-Cerro
Fecha 13 Deportivo Maldonado-Albion
Fecha 14 Albion-Nacional
Fecha 14 Liverpool-Danubio
Fecha 14 Cerro-Deportivo Maldonado
Fecha 14 Boston River-Central Español
Fecha 14 Racing-Montevideo City Torque
Fecha 14 Progreso-Cerro Largo
Fecha 14 Peñarol-Defensor Sporting
Fecha 14 Juventud-Wanderers
Fecha 15 Nacional-Cerro
Fecha 15 Wanderers-Liverpool
Fecha 15 Defensor Sporting-Juventud
Fecha 15 Cerro Largo-Peñarol
Fecha 15 Montevideo City Torque-Progreso
Fecha 15 Central Español-Racing
Fecha 15 Deportivo Maldonado-Boston River
Fecha 15 Danubio-Albion

Después de la disputa del Apertura, luego comenzará el Torneo Intermedio a jugarse en dos grupos según las posiciones del Apertura. Tras la cuarta fecha habrá un parte de cinco semanas por el Mundial 2026. Luego se retomará el Intermedio y una vez finalizado comenzará el Torneo Clausura. Finalmente habrá definición entre los campeones del Apertura y Clausura y la eventual participación de un tercero, el campeón de la Tabla Anual, el acumulado de puntos entre Apertura, Intermedio y Clausura.

Temas:

Liga AUF Uruguaya fixture

