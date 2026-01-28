El fixture completo del Torneo Apertura que abrirá la Liga AUF Uruguaya 2026: mirá todos los partidos

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

El sorteo de la Liga AUF Uruguaya determinó este miércoles que Peñarol comience su camino, en el Torneo Apertura, enfrentando de local a Montevideo City Torque, mientras que Nacional será visitante ante Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida.

La Liga AUF Uruguaya llevará el nombre de Juan Carlos De Lima , exjugador de Nacional, Defensor Sporting y Peñarol, fallecido el pasado 1° de octubre .

El Torneo Apertura llevará el nombre de Rafael Peña , exencargado de seguridad de la AUF, fallecido el 7 de marzo pasado .

El nombre del Torneo Intermedio será Héctor "Manco" Castro , gloria de Nacional y la selección uruguaya. Fue campeón uruguayo con los tricolores en 1924, 1933 y 1934, campeón de América en 1926, 1927, 1929 y 1935, campeón olímpico en Ámsterdam 1928 y campeón del mundo en 1930, marcando el primer gol para Uruguay en la historia de los mundiales. El título olímpico de 1928 también era reconocido entonces como título mundial. Como entrenador de Nacional completó el quinquenio de oro con cuatro títulos consecutivos: 1940, 1941, 1942 y 1943. Con el tiempo volvió a ser campeón en 1952.

PEÑAROL ¿Quién es Luis Angulo, el extremo colombiano que está cerca de Peñarol y cómo le fue a sus compatriotas en el aurinegro?

PREVIA DEL CLÁSICO Sebastián Coates y Jadson Viera le respondieron a Maxi Olivera sobre sus dichos contra Maxi Silvera tras pasar de Peñarol a Nacional

El nombre del Torneo Clausura será Juan Lema Benso, exdirigente de Peñarol, fallecido el pasado 12 de diciembre.

Este fue el orden del sorteo para los equipos

1- Albion

2- Cerro

3- Boston River

4- Racing

5- Progreso

6- Peñarol

7- Juventud

8- Wanderers

9- Defensor Sporting

10- Cerro Largo

11- Montevideo City Torque

12- Central Español

13- Deportivo Maldonado

14- Nacional

15- Danubio

16- Liverpool

Se digitó el orden de Albion y Defensor Sporting, y de Wanderers y Liverpool para que puedan alternar localías porque compartirán escenario. Los primeros el Franzini y los segundos el Parque Viera.

El fixture completo del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 Albion-Liverpool Fecha 1 Wanderers-Defensor Sporting Fecha 1 Racing-Deportivo Maldonado Fecha 1 Peñarol-Montevideo City Torque Fecha 1 Progreso-Central Español Fecha 1 Juventud-Cerro Largo Fecha 1 Cerro-Danubio Boston River-Nacional Fecha 2 Nacional-Racing Fecha 2 Liverpool-Defensor Sporting Fecha 2 Montevideo City Torque-Juventud Fecha 2 Central Español-Peñarol Fecha 2 Deportivo Maldonado-Progreso Fecha 2 Danubio-Boston River Fecha 2 Albion-Cerro Fecha 2 Cerro Largo-Wanderers Fecha 3 Progreso-Nacional Fecha 3 Cerro-Liverpool Fecha 3 Boston River-Albion Fecha 3 Racing-Danubio Fecha 3 Peñarol-Deportivo Maldonado Fecha 3 Juventud-Central Español Fecha 3 Wanderers-Montevideo City Torque Fecha 3 Defensor Sporting-Cerro Largo Fecha 4 Nacional-Peñarol Fecha 4 Liverpool-Cerro Largo Fecha 4 Montevideo City Torque-Defensor Sporting Fecha 4 Central Español-Wanderers Fecha 4 Deportivo Maldonado-Juventud Fecha 4 Danubio-Progreso Fecha 4 Albion-Racing Fecha 4 Cerro-Boston River Fecha 5 Juventud-Nacional Fecha 5 Boston River-Liverpool Fecha 5 Racing-Cerro Fecha 5 Progreso-Albion Fecha 5 Peñarol-Danubio Fecha 5 Wanderers-Deportivo Maldonado Fecha 5 Defensor Sporting-Central Español Fecha 5 Cerro Largo-Montevideo City Torque Fecha 6 Nacional-Wanderers Fecha 6 Liverpool-Montevideo City Torque Fecha 6 Central Español-Cerro Largo Fecha 6 Deportivo Maldonado-Defensor Sporting Fecha 6 Danubio-Juventud Fecha 6 Albion-Peñarol Fecha 6 Cerro-Progreso Fecha 6 Boston River-Racing Fecha 7 Defensor Sporting-Nacional Fecha 7 Racing-Liverpool Fecha 7 Progreso-Boston River Fecha 7 Peñarol-Cerro Fecha 7 Juventud-Albion Fecha 7 Wanderers-Danubio Fecha 7 Cerro Largo-Deportivo Maldonado Fecha 7 Montevideo City Torque-Central Español Fecha 8 Danubio-Defensor Sporting Fecha 8 Nacional-Cerro Largo Fecha 8 Liverpool-Central Español Fecha 8 Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque Fecha 8 Albion-Wanderers Fecha 8 Cerro-Juventud Fecha 8 Boston River-Peñarol Fecha 8 Racing-Progreso Fecha 9 Montevideo City Torque-Nacional Fecha 9 Progreso-Liverpool Fecha 9 Peñarol-Racing Fecha 9 Juventud-Boston River Fecha 9 Wanderers-Cerro Fecha 9 Defensor Sporting-Albion Fecha 9 Cerro Largo-Danubio Fecha 9 Central Español-Deportivo Maldonado Fecha 10 Nacional-Central Español Fecha 10 Liverpool-Deportivo Maldonado Fecha 10 Danubio-Montevideo City Torque Fecha 10 Albion-Cerro Largo Fecha 10 Cerro-Defensor Sporting Fecha 10 Boston River-Wanderers Fecha 10 Racing-Juventud Fecha 10 Progreso-Peñarol Fecha 11 Deportivo Maldonado-Nacional Fecha 11 Peñarol-Liverpool Fecha 11 Juventud-Progreso Fecha 11 Wanderers-Racing Fecha 11 Defensor Sporting-Boston River Fecha 11 Cerro Largo-Cerro Fecha 11 Montevideo City Torque-Albion Fecha 11 Central Español-Danubio Fecha 12 Liverpool-Nacional Fecha 12 Danubio-Deportivo Maldonado Fecha 12 Albion-Central Español Fecha 12 Cerro-Montevideo City Torque Fecha 12 Boston River-Cerro Largo Fecha 12 Racing-Defensor Sporting Fecha 12 Progreso-Wanderers Fecha 12 Peñarol-Juventud Fecha 13 Nacional-Danubio Fecha 13 Juventud-Liverpool Fecha 13 Wanderers-Peñarol Fecha 13 Defensor Sporting-Progreso Fecha 13 Cerro Largo-Racing Fecha 13 Montevideo City Torque-Boston River Fecha 13 Central Español-Cerro Fecha 13 Deportivo Maldonado-Albion Fecha 14 Albion-Nacional Fecha 14 Liverpool-Danubio Fecha 14 Cerro-Deportivo Maldonado Fecha 14 Boston River-Central Español Fecha 14 Racing-Montevideo City Torque Fecha 14 Progreso-Cerro Largo Fecha 14 Peñarol-Defensor Sporting Fecha 14 Juventud-Wanderers Fecha 15 Nacional-Cerro Fecha 15 Wanderers-Liverpool Fecha 15 Defensor Sporting-Juventud Fecha 15 Cerro Largo-Peñarol Fecha 15 Montevideo City Torque-Progreso Fecha 15 Central Español-Racing Fecha 15 Deportivo Maldonado-Boston River Fecha 15 Danubio-Albion

Después de la disputa del Apertura, luego comenzará el Torneo Intermedio a jugarse en dos grupos según las posiciones del Apertura. Tras la cuarta fecha habrá un parte de cinco semanas por el Mundial 2026. Luego se retomará el Intermedio y una vez finalizado comenzará el Torneo Clausura. Finalmente habrá definición entre los campeones del Apertura y Clausura y la eventual participación de un tercero, el campeón de la Tabla Anual, el acumulado de puntos entre Apertura, Intermedio y Clausura.