La crítica de Javier Clemente, extécnico de la selección de España, a Federico Valverde, pese a su partidazo con tres goles tremendos para Real Madrid
El exseleccionador español salió al cruce de algunas declaraciones y dio su punto de vista sobre el futbolista uruguayo
13 de marzo 2026 - 14:42hs
El mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde
Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros
FOTO: AFP
Federico Valverde sigue en boca de todos luego de lo que fue su partidazo con tres golazos para Real Madrid el pasado miércoles en la goleada 3-0 sobre Manchester City de Pep Guardiola por la ida de los octavos de final de la Champions League.