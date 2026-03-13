La crítica de Javier Clemente, extécnico de la selección de España, a Federico Valverde, pese a su partidazo con tres goles tremendos para Real Madrid

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

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Federico Valverde sigue en boca de todos luego de lo que fue su partidazo con tres golazos para Real Madrid el pasado miércoles en la goleada 3-0 sobre Manchester City de Pep Guardiola por la ida de los octavos de final de la Champions League.

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El uruguayo fue elegido como la figura del encuentro que se disputó como local en el Estadio Santiago Bernabéu.

Incluso el diario deportivo francés L'Equipe lo calificó con 10 puntos, algo que solo 20 jugadores habían alcanzado previamente en toda la historia del medio parisino.

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Luego del triunfo, el técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, lo comparó con una leyenda del club como lo fue Juanito. "Fede es el Juanito del Siglo XXI", indicó.

La crítica de Javier Clemente, extécnico de España

Javier Clemente celebró sus 76 años y brindó una entrevista en la que criticó a Federico Valverde y también los dichos del DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Entrevistado por Radio Marca, Clemente dijo respecto a lo que había dicho Arbeloa: "Juanito y Valverde se parecen como un higo a una castaña".

clemente Javier Clemente FOTO: AFP

Según él, Juanito era "un extremo de velocidad, muy rabioso y de mucho carácter", mientras que Valverde es "un futbolista de potencia, con gran golpeo y mucha condición física".

Más allá de que lo elogió por lo que mostró ante Manchester City, Clemente sostuvo cuál considera la única carencia del volante uruguayo.

"Es uno de los mejores jugadores del Madrid, pero no le veo como líder. Le veo discreto, educado, obediente… más de cumplir que de mandar", indicó.

Más allá de esto, reconoció su enorme preponderancia en el equipo: "Tiene un potencial impresionante y mete goles de un golpeo espectacular".