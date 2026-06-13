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El ojo clínico de Lopetegui: del debut de Federico Valverde con Real Madrid al histórico estreno con Qatar en el Mundial 2026

El entrenador, quien jugaba de arquero cuando era futbolista, es amigo del uruguayo, y lo llevó a debutar oficialmente en los merengues en 2018

13 de junio de 2026 18:35 hs
Julen Lopetegui
Julen Lopetegui AFP

El fútbol es una red invisible de legados y reencuentros. En el marco del Mundial 2026, las miradas del planeta se posan sobre Federico Valverde, el hoy indiscutible capitán y motor de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Sin embargo, para entender el origen de este presente dorado del volante celeste, es obligatorio mirar hacia el banco de suplentes de otro combinado que acaba de hacer historia: el Qatar de Julen Lopetegui.

Hay que viajar en el tiempo hasta el 23 de octubre de 2018. En aquella noche de la Champions League, un joven y tímido Valverde sumaba sus primeros minutos oficiales con el primer equipo de Real Madrid frente al Viktoria Plzen de República Checa.

El entrenador que tuvo el ojo clínico, la valentía y la visión para lanzarlo al estrellato europeo fue, precisamente, Lopetegui. Aquella decisión técnica no solo cambió la carrera del mediocampista uruguayo, sino que puso la primera piedra del futbolista total que hoy lidera la ilusión celeste en la Copa del Mundo.

Lopetegui y Valverde, dos grandes amigos

Hoy, las vueltas de la vida vuelven a poner a Julen Lopetegui en el centro de la escena internacional, pero con un desafío radicalmente opuesto. El técnico español asumió el mando de la selección de Qatar y, en su debut absoluto en el Mundial 2026, firmó la primera gran sorpresa del torneo.

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Cuando todo parecía perdido frente a una sólida Suiza, el pizarrón y la resiliencia del técnico español dieron sus frutos: un agónico empate 1-1 en la hora desató la locura en el equipo asiático.logrando además, el primer punto en la historia de los qataríes en esta clase de torneos.

Este resultado es un testimonio de la vigencia de Lopetegui, un entrenador que sabe inyectar competitividad extrema a sus dirigidos, ya sea gestionando constelaciones de estrellas en el Estadio Santiago Bernabéu o liderando a un equipo que lucha contra todos los pronósticos en una cita mundialista.

Mientras Federico Valverde asume los galones de capitán con la celeste, su primer gran mentor en Real Madrid demuestra que sigue teniendo la receta para desafiar a la lógica del fútbol.

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