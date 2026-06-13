Escándalo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la FIFA porque desairó a Gianni Infantino y no fue a ver el partido inaugural: mirá el video de su explicación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no concurrió al debut de la selección mexicana en la victoria por 2-0 sobre Senegal el pasado jueves que abrió el Mundial 2026 en el ex Estadio Azteca, en el que se jugaron dos finales de Copas del Mundo en las que Pelé, en 1970, y Diego Maradona, en 1986, se llevaron el trofeo para Brasil y Argentina, respectivamente. Esto ocasionó un escándalo con la FIFA, ya que se tomó como un desaire a su presidente, Gianni Infantino.

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La primera mandataria de ese país explicó en las últimas horas por qué tomó esa decisión y prefirió ver el encuentro con la gente, fuera del escenario en el que se jugó.

Las explicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa en la que explicó por qué no fue a ver a la selección de su país en el partido inaugural.

"Yo desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros, no sé, llegaron a no sé cuánto costaban, ustedes saben, 120 mil pesos (US$ 7.000), 80 mil pesos, no sé. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Entonces, digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio", comenzó diciendo.