Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Escándalo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la FIFA porque desairó a Gianni Infantino y no fue a ver el partido inaugural: mirá el video de su explicación

La mandataria mexicana dio sus razones de por qué vio el encuentro inaugural con la gente y no fue al estadio

13 de junio de 2026 14:06 hs
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando recibió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando recibió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

FOTO: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no concurrió al debut de la selección mexicana en la victoria por 2-0 sobre Senegal el pasado jueves que abrió el Mundial 2026 en el ex Estadio Azteca, en el que se jugaron dos finales de Copas del Mundo en las que Pelé, en 1970, y Diego Maradona, en 1986, se llevaron el trofeo para Brasil y Argentina, respectivamente. Esto ocasionó un escándalo con la FIFA, ya que se tomó como un desaire a su presidente, Gianni Infantino.

La primera mandataria de ese país explicó en las últimas horas por qué tomó esa decisión y prefirió ver el encuentro con la gente, fuera del escenario en el que se jugó.

Las explicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa en la que explicó por qué no fue a ver a la selección de su país en el partido inaugural.

"Yo desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros, no sé, llegaron a no sé cuánto costaban, ustedes saben, 120 mil pesos (US$ 7.000), 80 mil pesos, no sé. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Entonces, digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio", comenzó diciendo.

El tercer acto del Loco en un Mundial: por qué se trata de un debut histórico el de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya

En qué consiste el xG en el fútbol y cómo funciona en las estadísticas que muestra la FIFA por TV en todos los partidos del Mundial 2026

Y añadió: "Pero creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente, de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento. El día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije: 'De una vez le digo: no voy a ir al estadio'. Lo voy a dar a una joven. Y esa es una decisión. Y tiene que ver con lo que somos, con la visión que tenemos del gobierno".

Aquí se puede ver el video:

Embed - Justifica Sheinbaum inasistencia al Estadio

Las más leídas

Aguada 78-71 Peñarol: el rojiverde se impuso de local y pone 2-1 la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ignacio Alonso con Referí: el "búnker" que buscó y consiguió la selección uruguaya para el Mundial 2026, y su apoyo a las pausas de hidratación

Mundial 2026: fixture oficial con horarios de los partidos, sedes y dónde verlo en vivo por TV y streaming

Estados Unidos 4-1 Paraguay por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro sufrió una dura derrota en el debut

Temas

Mundial 2026 Claudia Sheinbaum FIFA Gianni Infantino México

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos