En qué consiste el xG en el fútbol y cómo funciona en las estadísticas que muestra la FIFA por TV en todos los partidos del Mundial 2026

Los primeros partidos que ya se jugaron de este Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, han ofrecido de todo. Desde nuevas decisiones que toma el VAR, hasta golazos inesperados, como el último de los estadounidenses en la hora a Paraguay que contó con 26 pases antes del cuarto tanto que llegó de Reyna para el 4-1 ante Paraguay en Los Angeles. Pero tanto la FIFA como las transmisiones de televisión, muestran últimamente en las estadísticas lo que es el porcentaje de xG, algo que existe desde hace algún tiempo y que no todos saben a qué se refiere.

En esta nota, Referí explicará en qué consiste el xG que traducido al español vendría a ser "goles esperados".

El xG (por sus siglas en inglés, Expected Goals o Goles Esperados ) es una métrica estadística avanzada que mide la probabilidad de que un remate termine en gol. Asigna a cada remate un valor entre 0 y 1, donde 0 es imposible anotar y 1 significa que el gol es 100% seguro.

Para ver cómo se calcula el xG, se determina un valor, y los modelos analizan miles de jugadas históricas basándose en variables clave como:

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Distancia al arco y el ángulo del remate.

al arco y el del remate. Si fue rematado con la cabeza o con el pie .

o con el . La naturaleza de la jugada (por ejemplo, si fue un contraataque, un rebote o una jugada de tiro libre).

El nivel de presión defensiva en el momento del tiro.

¿Para qué es útil el xG?

El xG permite ir más allá del resultado final para entender realmente qué pasó en el partido:

1) Evaluar la creación de juego: muestra si un equipo genera buenas oportunidades de gol, independientemente de si el delantero tuvo mala puntería ese día.

2) Comparar rendimiento: si un jugador tiene un xG total de 5.0 en la temporada pero convirtió, por ejemplo, nueve goles, significa que está definiendo por encima de la media.

3) Detectar rachas: si un equipo pierde un partido pero acumuló un xG muy superior al de su rival, sugiere que mereció un mejor resultado según el volumen y la calidad de sus ataques.

Cada remate al arco en el fútbol no es igual. Es diferente si un futbolista tiene una chance de gol a dos o tres metros con el arco vacío y otro con un remate a 35 metros de distancia y cerca de la línea de banda.

Claramente uno de esos dos tiros al arco es más factible que termine en gol.

La estadística básica indicará que ambos son disparos al arco. Sin embargo, los goles esperados (el xG) le asignan un valor a cada remate para explicar la diferencia entre ambos.

Por un lado, la métrica de los goles esperados se usa para calcular valores de remates individuales, pero suele ser más útil cuando se utiliza en períodos prolongados, como una temporada completa.

También es más importante el dato para todo el equipo y no para un futbolista de forma individual.

Para tener en cuenta los beneficios de utilizar xG, muchas veces hay equipos que si bien transmiten la sensación de dominar los encuentros, no los ganan. La métrica de goles esperados permite un mejor entendimiento y cuantificar mejor el rendimiento que utilizando la única estadística de remates y posesión, como ocurría antes.

Para ser más claros, con xG se puede calcular lo buena o lo mala que es la definición de un futbolista a lo largo de un partido o en un determinado período en la temporada o en un torneo.

Hay que utilizar xG para comprobar si un equipo o un futbolista se está colocando en buenas posiciones para intentar convertir.

El ejemplo de xG en la goleada de Estados Unidos 4-1 a Paraguay

Si se toma en cuenta el partido entre Estados Unidos y Paraguay que terminó 4-1, estos fueron las estadísticas finales que mostró el xG: los locales fueron superiores en cuatro de los cinco rubros y en el de xG de remates al arco, fueron netamente mejores:

xG: Estados Unidos 1,42 Paraguay 0,54

xG en jugadas abiertas: Estados Unidos 1,36 Paraguay 0,24

xG en jugadas de balón parado: Estados Unidos 0,06 Paraguay 0,29

xG sin penales: Estados Unidos 1,42 Paraguay 0,54

xG remates al arco: Estados Unidos 2,54 Paraguay 0,42