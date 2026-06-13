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Mundial 2026 EN VIVO: sábado con tres partidos y trasnoche, el debut de Brasil ante Marruecos y todo el color de la Copa del Mundo; seguí el blog de Referí

Seguí minuto a minuto la información más relevante de las selecciones, los partidos, y todo el color de la Copa del Mundo

13 de junio 2026 - 11:00hs
Gianni Infantino dice que si la FIFA vendiera entradas más baratas, terminarían de todos modos a precios altísimos en la reventa.
Gianni Infantino dice que si la FIFA vendiera entradas más baratas, terminarían de todos modos a precios altísimos en la reventa. Getty Images

EN VIVO

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya se juega y en Referí te invitamos a seguir minuto a minuto la información más relevante de las selecciones, los partidos, las polémicas y repercusiones, y todo el color de la Copa del Mundo.

El principal torneo de la FIFA, que por primera vez se juega con 48 combinados, se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio, día de la final en la que se conocerá al campeón.

Seguí el blog en vivo del Mundial 2026:

Live Blog Post

El mensaje de Lula a Ancelotti en la previa del debut de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió al técnico Carlo Ancelotti que la selección nacional juegue con "alma" y "garra", y con el pensamiento puesto en el pueblo, en un vídeo publicado este sábado en sus redes sociales.

A horas del estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos (19:00 horas), que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mandatario utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de apoyo y exigencia al combinando nacional. "No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió. Son jugadores que usted sabe que pueden hacer lo que espera que hagan. Por lo tanto, dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma", expresó el mandatario en un vídeo de casi tres minutos.

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"Cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario. Y recuerden una cosa: lo que vale es patear el balón a la portería del adversario y que entre. Lo que vale es el balón en la portería contraria, así que siempre que puedan, ¡pateen! ¡Por el amor de Dios, pateen!", completó Lula.

"Dígales, Ancelotti, que necesitan jugar para el pueblo brasileño. Jugar para los adolescentes brasileños. Jugar para las niñas y los niños que tienen una expectativa muy grande de que nuestra selección conquiste el hexacampeonato", recordó el político progresista.

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La broma de Infantino a Italia

El presidente de la FIFA, el italo-suizo Gianni Infantino, se refirió a la ausencia en el torneo de Italia, tetracampeona del mundo y que no clasificó por tercera edición consecutiva, y bromeó diciendo que "tal vez clasifique" si el Mundial se amplía de 48 a 64 equipos como propone la Conmebol.

Esa declaración, realizada durante una entrevista al canal brasileño CavéTV, no sentó bien en Italia y su ministro de Deportes, Andrea Abodi, se mostró "perplejo" y aseguró que quiere escuchar "directamente de su boca" lo dicho por Intantino para saber qué quiso decir.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3ey3v7xwvno
Gianni Infantino dice que si la FIFA vendiera entradas más baratas, terminarían de todos modos a precios altísimos en la reventa.
Gianni Infantino dice que si la FIFA vendiera entradas más baratas, terminarían de todos modos a precios altísimos en la reventa.
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La llamada de Trump a Pocchettino

Unas horas antes del debut de Estados Unidos, uno de los organizadores del Mundial, el presidente Donald Trump llamó al seleccionador Mauricio Pocchettino para desear suerte a la selección en su partido contra Paraguay, al que luego goleó 4-1.

En un video compartido en las redes sociales, se ve al técnico argentino con un teléfono en modo altavoz ante los jugadores.

"Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico (...) y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final (...) Sólo quiero desearles mucha suerte", dijo Trump en esa llamada efectuada la noche del jueves.

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Gobierno de Ghana protesta ante Canadá tras rechazo del visado del futbolista Thomas Partey

Ghana elevó una queja formal ante la negativa de Canadá a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, informó el ministro de Asuntos Exteriores del país africano este sábado.

Partey será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual.

Former Arsenal Ghanaian footballer Thomas Partey leaves Westminster Magistrates' Court in London on August 5, 2025, after being granted conditional bail after appearing in court on rape and sexual assault charges. The charges against the 32-year-old Ghana
Thomas Partey al salir de la corte de Westminster

Thomas Partey al salir de la corte de Westminster

"Ghana envió una nota oficial de protesta" a Canadá, pidiéndole que revocara esta "desafortunada decisión", precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa.

Antiguo centrocampista del Arsenal, actualmente en el Villarreal, en la liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá. La selección ghanesa ha establecido su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.

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Alfaro reconoce la superioridad de EEUU: "Nos superaron en todo"

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, admitió que el equipo de Estados Unidos, que ganó 4-1 a la Albirroja en el debut mundialista, se impuso al combinado sudamericano "con absoluta justicia y claridad".

"Nos superaron en todo, en el plano táctico, en el técnico y también en el físico", declaró el DT en la conferencia de prensa posterior al partido disputado el viernes en Los Ángeles.

"Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar" para afrontar con garantías los próximos compromisos en el Grupo D, contra Australia y Turquía.

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Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay

Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay

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Pochettino destaca triunfo de EEUU pero evita triunfalismo

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró muy feliz tras el contundente triunfo por 4-1 este viernes en el debut mundialista ante Paraguay, pero descartó el triunfalismo: "Nada está hecho".

"Hemos jugado muy bien, pero esto es solo el principio y tenemos aún dos partidos por jugar y tenemos que buscar hacerlo mejor en el siguiente partido", declaró en conferencia de prensa en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

Pese al buen rendimientos de algunos de sus futbolistas, Pochettino rechazó individualizar el éxito: "No hay que hablar de nombres, sino del rendimiento del equipo en su conjunto, y no solo de los titulares o los que saltaron a la cancha, sino de todos, en el banquillo, el staff... y los aficionados, que estuvieron fantásticos".

20251118 Mauricio Pochettino Uruguay, Estados Unidos, amistoso Tampa. Foto: AFP
Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino

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Sábado con tres partidos y trasnoche

El Mundial 2026 continúa este sábado con la primera jornada de cuatro partidos y el esperado debut de Brasil ante Marruecos:

Partidos del sábado:

16:00: Catar vs suiza

19:00: Brasil vs Marruecos

22:00: Hiatí vs Escocia

01:00 del domingo: Australia vs Turquía

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