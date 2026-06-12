Ignacio Alonso con Referí: el "búnker" que buscó y consiguió la selección uruguaya para el Mundial 2026, y su apoyo a las pausas de hidratación

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Ignacio Alonso , aseguró que la selección uruguaya consiguió el “búnker” que buscaba al hospedarse en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, México , para el Mundial 2026 , y habló sobre distintos aspectos de la preparación de la celeste de cara a su debut en el torneo.

En una entrevista con Referí, Alonso dijo que el hotel elegido por la AUF para la concentración de la celeste como un lugar “muy tranquilo” para vivir y trabajar “con comodidad”, y valoró que tanto el cuerpo técnico como los jugadores están “conformes” con la locación. “Hay un clima muy interesante” en la interna, declaró.

El mandatario de la AUF valoró que la cancha de entrenamiento está “en perfecto estado”, indicó que el plantel tiene “todas las comodidades” del recinto a disposición para las horas libres, y destacó que el descanso de los jugadores , que horas atrás Jorge Giordano destacó como fundamental en la planificación actual, es bueno porque “no hay un ruido” en la noche .

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“Buscábamos que el lugar se adapte a que el grupo pueda estar en sus momentos de compartir sin ningún tipo de interferencia , y lo logramos. La logística es muy buena , estamos a una hora de Miami y a dos de Guadalajara, y el lugar es un búnker , que era el concepto que veníamos a buscar, y que no se obtuvo en Qatar ”, expresó Alonso.

Consultado sobre los pedidos realizados al hotel, destacó que marcaron como “fundamental” que la cancha “estuviera en óptimas condiciones”. Luego también solicitaron distintas especificaciones para el “gimnasio, los lugares para convivencia, desayunador, comedor para momentos de alimentación”, y destacó que “todo se manejó como se pidió”.

Los jugadores de la selección uruguaya en el segundo entrenamiento abierto en México Los jugadores de la selección uruguaya en el segundo entrenamiento abierto en México Foto: Joaquín Pisa

En ese sentido, el presidente destacó que fue una ventaja que el gerente del Fairmont Mayakoba fuera Martín Rodríguez, uruguayo radicado en México desde 2007, algo de lo que no estaban enterados en la AUF cuando fueron a buscar el complejo. “Le puso una cuota extra de cariño, y al hotel lo tiene extraordinariamente”, añadió.

Alonso también habló del “contingente muy fuerte de seguridad” que rodea a la selección, con una gran presencia de oficiales de la Guardia Nacional mexicana en todas las instalaciones, algo que es gestionado entre el gobierno del país y la FIFA.

“Nos marcan pautas fuertes para no tener ningún inconveniente. Se trata de trabajar en un régimen de burbuja, que no es de aislamiento pero sí de cuidado”, detalló.

Vinculado a este tema, el presidente fue consultado sobre si desde la AUF existe alguna preocupación con el viaje de la delegación uruguaya a Estados Unidos, luego de que varias selecciones tuvieran varias complicaciones, y hasta negativas para entrar al país, en su ingreso.

Según Alonso, “Uruguay no tiene ningún tipo de queja o complicación” en ese aspecto, y marcó que tomaron “alguna nota” de lo que vivieron en la Copa América de 2024, sobre todo en lo relacionado a los entrenamientos: “Teníamos la dificultad de que en los entrenamientos con la lluvia estaba la restricción de que la práctica se suspendía. En Playa no tenemos ninguna restricción, se hace más fácil”. Fuera de eso, reiteró que no tienen ninguna preocupación respecto al ingreso a Estados Unidos.

Los cambios del Mundial 2026, la aclimatación al calor y el apoyo a las pausas de hidratación

Este es el segundo mundial de Ignacio Alonso al frente de la AUF, luego de Qatar 2022. Consultado sobre las diferencias entre ambos torneos, para el presidente de la asociación “las características del Mundial anterior son irrepetibles” debido a la gran concentración de partidos “en un radio pequeño”, algo que “es difícil que en el futuro se repita”.

“Hoy hay tres radios con amplitud geográfica muy grande. Eso va a ser que se viva de forma distinta. Nosotros tenemos en Miami dos partidos, un lugar con siete encuentros, una alta intensidad para este Mundial, y va a haber cierto ambiente, pero no es lo mismo que un Mundial donde se concentran todos los partidos en una ciudad”, explicó.

Además, marcó que habrá “temperaturas y horarios complejos” por el calor, y valoró que la selección está realizando “la aclimatación” en Mayakoba, ya que entiende que no hay muchas diferencias de temperatura entre Playa del Carmen y Miami o Guadalajara, las dos ciudades que visitará Uruguay en la fase de grupos.

Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

En ese sentido, Alonso comentó como novedad las “innovaciones en el arbitraje”, el paso a dieciseisavos de final de los “mejores terceros” por primera vez en este torneo desde 1994 -algo que entiende “le da expectativa a todos los partidos de la primera fase”- y destacó el “cooling break”, o pausa de hidratación.

Horas atrás Giordano criticó esta pausa, que para el partido tres minutos en la mitad de cada tiempo, y aseguró que su implementación “cambió el fútbol” como lo conocíamos, además de que llevará a que los entrenadores deban “planificar” estos parates ya que en ellos “la intervención del cuerpo técnico es fundamental”.

Además, el director de Selecciones contó que en distintas instancias técnicas de FIFA plantearon su discrepancia con este cambio, y admitió que le cuesta adaptarse a esa modificación.

Consultado sobre si la AUF tuvo la misma postura ante la FIFA, Alonso contestó que no: “Hay una gran cantidad de ciudades que tienen temperaturas extremas, y creímos que era importante”.

Las visitas familiares a los futbolistas

En los días que la selección uruguaya lleva en Playa del Carmen aún no se ha visto a ningún familiar de los futbolistas cerca de la concentración.

Según Alonso, en el hotel uruguayo “no hay familias” y desconoce si hay algún allegado a los futbolistas en esta ciudad, pero expresó que las instancias en la que los futbolistas podrán ver a sus familiares es gestionada por el cuerpo técnico.

“Es un tema recurrente con todas las selecciones, acá no hay familias, en el hotel no hay nadie. El cuerpo técnico es el que da las pautas”, agregó.

Alonso también explicó que el caso de Mayakoba es distinto al que tuvo Uruguay en otros torneos porque en los anteriores hoteles “había apertura para huéspedes y familias de forma irrestricta”. Además aclaró que “cada jugador tiene su preferencia”, ya que algunos prefieren “tener la familia más cerca” y otros que sus allegados tengan "más independencia".

Aunque no dio detalles de cómo es el régimen uruguayo, en la respuesta indicó que “hay tardes libres, y generalmente los días después de los partidos hay espacios para el encuentro”.

El día a día de los dirigentes en un Mundial

Según Alonso, que llegó este viernes de un viaje a Ciudad de México para estar presente en la inauguración del Mundial, en Playa del Carmen los dirigentes de la AUF están “sesionando en el Ejecutivo” como si estuvieran “en Montevideo”.

A eso se le suma que varios directivos tienen distintas responsabilidades en el día a día de la selección.

Por ejemplo, marcó que Matías Pérez está vinculado al área de “logística”, y que Carlos Manta es allegado a “la parte deportiva”. Al contingente también sumaron a un integrante de la Administración de la AUF que es “responsable de las finanzas”.