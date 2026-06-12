FIFA confirmó los árbitros para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026, ante Arabia Saudita: terna italiana y canadiense

La FIFA confirmó la terna de árbitros que dirigirá el partido entre la selección uruguaya y Arabia Saudita del próximo lunes 15 de junio a las 19:00, que será el debut de la celeste en el Mundial 2026.
El juez principal del encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, será Maurizio Mariani, de Italia. Los asistentes serán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni.
También habrá participación de Canadá en la terna: el cuarto árbitro será Drew Fischer y el asistente de reserva Micheal Barwegen, ambos oriundos del país coanfitrión del Mundial.
Maurizio Mariani tiene 44 años. Desde 2013 arbitra en la Serie A, comandó 18 partidos de la UEFA Champions League hasta el momento y desde 2019 es árbitro FIFA.
Su primer torneo continental fue la Copa América 2024, que arbitró gracias a un programa intercambio de jueces entre UEFA y Conmebol. Estuvo al frente de tres encuentros de ese torneo, entre ellos la victoria de Colombia por 5-0 a Panamá en los cuartos de final.
El año pasado Mariani arbitró la final del Mundial Sub 20, en la que Marruecos venció 2-0 a Argentina, y en mayo estuvo a cargo de la definición de la UEFA Conference League, en la que el Crystal Palace venció 1-0 al Rayo Vallecano de Alfonso Espino.
El partido entre Uruguay y Arabia Saudita será el debut mundialista del italiano, que también comandó el playoff mundialista entre Chequia y Dinamarca.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2065416073994727725?s=20&partner=&hide_thread=false