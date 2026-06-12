FIFA confirmó los árbitros para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026, ante Arabia Saudita: terna italiana y canadiense

La FIFA confirmó la terna de árbitros que dirigirá el partido entre la selección uruguaya y Arabia Saudita del próximo lunes 15 de junio a las 19:00, que será el debut de la celeste en el Mundial 2026 .

El juez principal del encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, será Maurizio Mariani , de Italia. Los asistentes serán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni.

También habrá participación de Canadá en la terna: el cuarto árbitro será Drew Fischer y el asistente de reserva Micheal Barwegen , ambos oriundos del país coanfitrión del Mundial.

Maurizio Mariani tiene 44 años. Desde 2013 arbitra en la Serie A , comandó 18 partidos de la UEFA Champions League hasta el momento y desde 2019 es árbitro FIFA .

Mundial 2026: la selección uruguaya realizó su segundo entrenamiento abierto con los suplentes y despejó dudas del once que arrancará en el debut ante Arabia Saudita

Ronald Araujo con Referí: las grandes enseñanzas de la temporada, cómo pidió ayuda cuando se sintió abatido, los recuerdos de Luis Suárez y los sueños con la selección para el Mundial 2026

Su primer torneo continental fue la Copa América 2024, que arbitró gracias a un programa intercambio de jueces entre UEFA y Conmebol. Estuvo al frente de tres encuentros de ese torneo, entre ellos la victoria de Colombia por 5-0 a Panamá en los cuartos de final.

El año pasado Mariani arbitró la final del Mundial Sub 20, en la que Marruecos venció 2-0 a Argentina, y en mayo estuvo a cargo de la definición de la UEFA Conference League, en la que el Crystal Palace venció 1-0 al Rayo Vallecano de Alfonso Espino.

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita será el debut mundialista del italiano, que también comandó el playoff mundialista entre Chequia y Dinamarca.