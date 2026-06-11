Mundial 2026: la selección uruguaya realizó su segundo entrenamiento abierto con los suplentes y despejó dudas del once que arrancará en el debut ante Arabia Saudita

La selección uruguaya realizó su segundo entrenamiento abierto en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, México , y dejó a entrever cuál será el equipo titular de Marcelo Bielsa en el debut del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, que se jugará el próximo lunes 15 en Miami.

Como estipula la FIFA, otra vez los medios tuvieron 15 minutos para ver el entrenamiento de Uruguay , que este jueves se dividió en dos grupos: titulares y suplentes .

Los medios tuvieron la oportunidad de ver a los suplentes en un calentamiento a un costado del campo de juego , lo que permitió saber qué equipo ve hoy el entrenador de la selección , y despeja algunas dudas que se venían manejando en las últimas horas.

En el grupo que se pudo ver en vivo estaba Juan Manuel Sanabria , que distintas fuentes habían confirmado a Referí como probable titular para el lunes. También estaba Joaquín Piquerez , ya recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió ante Inglaterra en marzo pero sin minutos desde entonces .

La duda de Marcelo Bielsa para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, y el jugador que se mete en el lateral izquierdo

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El que no estaba era Matías Viña, que recién recuperado del desgarro que sufrió el pasado 18 de mayo estará a la orden y se perfila como el titular en el lateral izquierdo para el debut celeste.

En la mañana Referí informó que Federico Viñas estaba compitiendo con otros dos jugadores para ir desde el inicio jugando atrás de Darwin Núñez, como una especie de volante ofensivo que podía convertirse en segunda punta. Estos son Rodrigo Zalazar y Nicolás de la Cruz, ya diferencia del delantero del Oviedo ambos estaban entrenando en el grupo de los suplentes, por lo que todo indica que Viñas irá desde el arranque.

Con esta información, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutaría en el Mundial 2026 con el siguiente once: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Federico Viñas, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

El grupo de los suplentes estaba integrado por: Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Rodrigo Aguirre. A pocos metros entrenaron los arqueros, y en la otra área practicaron los sparrings, a los que se los vio lanzar varios centros al área.

Segundo entrenamiento abierto de la selección uruguaya, con los suplentes Segundo entrenamiento abierto de la selección uruguaya, con los suplentes Video: Joaquín Pisa

Como informó Referí este lunes, en los últimos entrenamientos en Uruguay, Bielsa probó un esquema 1-4-1-4-1 que se puede convertir en un 1-4-4-2, diferente al 1-4-3-3 que utilizó en casi todos los partidos en los que estuvo al frente del seleccionado. El DT argentino fue descubriendo que su táctica predilecta se empezó a agotar y que necesita un ajuste y un revulsivo para el Mundial, y por esto probó esta variante.

La práctica no tuvo la presencia de Ronald Araujo (que tampoco estuvo en el entrenamiento del miércoles), José María Giménez y Giorgian de Arrascaeta, los tres en proceso de recuperación de sus lesiones. No estarán a la orden para el lunes.