El impactante récord que batió el juez brasileño Wilton Sampaio en el arranque del Mundial 2026

El juez brasileño Wilton Sampaio fue uno de los grandes protagonistas que tuvo el partido inaugural del Mundial 2026 en el que México le ganó 2-0 a Sudáfrica.

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El árbitro expulsó a tres jugadores marcando todo un récord para un partido inaugural.

El único encuentro inicial de una Copa del Mundo que había terminado con dos expulsados fue el de Argentina vs Camerún de Italia 1990.

En dicho encuentro, el juez francés Michel Vautrot expulsó por juego brusco a André Kana Biyik y Benjamin Massing , ambos defensores.

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El principal blanco de los cameruneses fue Claudio Paul Caniggia, imparable -salvo a patadas- cuando se lanzaba en velocidad.

Camerún ganó, contra todo pronóstico, 1-0 con gol de François Oman-Biyik.

En todo el Mundial de Qatar 2022 se expulsaron a cuatro jugadores en 64 partidos.

Fue la misma cifra de jugadores expulsados con respecto a Rusia 2018.

Jugadores expulsados en el Mundial de Qatar 2022

Jugador Equipo Rival Wayne Hennessey Gales Irán Vincent Aboubakar Camerún Brasil Denzel Dumfries Países Bajos Argentina Walid Cheddira Marruecos Portugal

Este Mundial tendrá 104 partidos por lo que Sampaio puso ya la vara muy alta.

Cantidad de expulsados en cada Copa del Mundo

El Mundial de más expulsiones de la historia fue el de Alemania 2006 con 28 jugadores que vieron tarjeta roja. Ese Mundial también tuvo 64 encuentros.

Mundial Expulsados Uruguay 1930 1 Italia 1934 1 Francia 1938 4 Brasil 1950 0 Suiza 1954 3 Suecia 1958 3 Chile 1962 6 Inglaterra 1966 5 México 1970 0 Alemania 1974 5 Argentina 1978 3 España 1982 5 México 1986 8 Italia 1990 16 Estados Unidos 1994 15 Francia 1998 22 Corea-Japón 2002 17 Alemania 2006 28 Sudáfrica 2010 17 Brasil 2014 10 Rusia 2018 4 Qatar 2022 4 Canadá, Estados Unidos, México 2026 3 y contando

Las tarjetas rojas se estrenaron en México 1970 pero anteriormente el juez podía decretar la expulsión de un jugador por juego brusco.

La primera roja la vio el chileno Carlos Caszely en Alemania 1974 porque en México no se sacó ninguna roja.

El arbitraje de Sampaio estuvo cerca de batir el récord de cuatro tarjetas rojas del célebre choque entre Portugal y Países Bajos por los octavos de final de Alemania 2006 cuando el juez ruso Valentin Ivanov expulsó a cuatro jugadores.

Hasta este partido, solo cuatro jugadores a lo largo de la historia habían sido expulsados en un partido inaugural: Hans Pesser de Alemania en Francia 1938, los dos cameruneses de Italia 1990 y el boliviano Marco "Diablo" Etcheverry contra Alemania, en Estados Unidos 1994.

De cuatro expulsados en partidos inaugurales, Sampaio mediante, se pasó a siete en este Mundial.

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