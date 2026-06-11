Mundial 2026: las nuevas reglas que se empezaron a implementar en el debut entre México y Sudáfrica

La primera visita al VAR , reclamado por los encargados para revisar una potencial tarjeta roja, en la recta final del partido inaugural, puso en marcha las nuevas normativas del reglamento aprobadas en febrero pasado por la IFAB (International Football Association Board) que entraron en vigor con el arranque del Mundial 2026 .

Fue la acción en la que el sudafricano Themba Zwane propinó un manotazo, en un forcejeo fuera del área, sobre el mexicano Roberto Alvarado . El árbitro brasileño Wilton Sampaio sacó la tarjeta roja después de la revisión y de explicar, sobre el césped, por su micrófono, la jugada y la decisión. Fue la primera vez que en una Copa del Mundo se comunica al estadio la resolución final.

La argumentación a los espectadores, que sucede ya en algunas ligas, fue la novedad . Sampaio se dirigió a los hinchas y les comunicó la decisión en un inglés poco claro, que generó muchas críticas y burlas en redes sociales.

En un duelo sin excesiva tensión ni malos modos hubo tres expulsados , dos de los visitantes y una de México , aunque solo ésta mereció la comprobación en el VAR.

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Se quedó Sudáfrica con nueve porque antes, al inicio de la segunda parte del partido disputado en el estadio Azteca, en el minuto 50, una falta al borde del área de Yaya Sithole sobre el mexicano Brian Gutiérrez, que enfilaba en solitario al arco rival, terminó con expulsión del defensa sudafricano.

No hubo debate, la jugada fue clara y el árbitro no siquiera tuvo que recurrir al VAR. Después llegó la de Themba Zwane y en el añadido la que sufrió México, de César Montes que tampoco tuvo comprobación.

La nueva regla que implementó el árbitro en el Mundial 2026

Fueron estas las únicas situaciones en las que el árbitro acaparó el protagonismo en esta inicio del Mundial para el que hay previstas varias novedades destinadas a agilizar el juego o evitar que los futbolistas se tapen la boca mientras se encara con un rival.

Agilizar el juego y evitar las interrupciones son algunas de las iniciativas disciplinarias que van a entrar en acción en el Mundial. De hecho, el árbitro inició el conteo cada vez que había que reiniciar el encuentro por un saque lateral, un tiro de esquina o saque de arco, con la mano alzada y cada dedo un segundo.

Y es que para cada saque los jugadores solo cuentan con cinco segundos y para las sustituciones diez segundos. Del resto, como atención médica o las confrontaciones con la boca tapada, o revisiones de tarjetas por el VAR o en un córner, ahora susceptible también de revisión, no se dio el caso.

FUENTE: EFE