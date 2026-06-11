Mundial 2026: a horas del inicio de la Copa FIFA, científicos lanzan una alerta ambiental global

El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá . Sin embargo, mientras millones de hinchas esperan el inicio del torneo, crece la preocupación por su impacto ambiental y la huella de carbono que podría generar.

Diversos estudios y organizaciones especializadas advierten que la Copa del Mundo que inicia oficialmente este jueves, podría convertirse en el evento futbolístico más contaminante de todos los tiempos debido a la expansión del formato y a las largas distancias que deberán recorrer equipos, periodistas y aficionados.

Según estimaciones compartidas por el coordinador de la licenciatura de sustentabilidad ambiental y académico de tiempo completo en Ibero, Juan Manuel Núñez , el torneo podría generar entre 7,8 y 9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe), más del doble de las emisiones atribuidas al Mundial de Qatar 2022 . La principal razón no son los estadios, sino los desplazamientos aéreos entre las 16 ciudades anfitrionas.

"Los expertos calculan que cerca del 87% de las emisiones estarán vinculadas al transporte, especialmente a los vuelos internacionales y domésticos. La geografía del torneo obliga a recorrer miles de kilómetros entre sedes que van desde Vancouver, en Canadá, hasta Miami, en Estados Unidos", sumó en diálogo con el portal mexicano Milenio .

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Embed Especialistas calculan que el Mundial generará alrededor de 9 millones de toneladas de CO2 debido a los vuelos de aficionados entre México, EU y Canadá



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La ampliación del campeonato de 32 a 48 selecciones incrementó significativamente la cantidad de partidos, los movimientos logísticos y la llegada de espectadores de todo el mundo, dando un peso mayor al efecto contaminante.

¿Cuáles son las medidas dispuestas por la FIFA para reducir la huella de carbono?

La FIFA sostiene que el Mundial 2026 contará con una estrategia de sostenibilidad basada en el uso de estadios ya existentes, la promoción del transporte público, programas de reciclaje y una reducción del consumo energético en las sedes.

El organismo también recordó que se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. Sin embargo, especialistas en medio ambiente consideran que esas iniciativas podrían resultar insuficientes frente a la magnitud del torneo.

image Copa Mundial FIFA 2026

Otro aspecto que genera preocupación es el consumo energético asociado a las transmisiones televisivas, las plataformas de streaming, los centros de datos y la actividad digital vinculada al seguimiento de los partidos, una fuente de emisiones que suele pasar desapercibida.

"Es importante pensar en estos eventos deportivos también en las implicaciones ambientales, y para eso pues la importancia de tener personas, universitarios, profesionistas que se dediquen a eso", insistió Núñez.