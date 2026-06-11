Ranking FIFA: Uruguay subió un puesto pese a no jugar amistosos, mientras que Argentina se despegó de España y Francia en la previa del Mundial 2026

Con la disputa de los últimos amistosos previos al inicio este jueves del Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, Argentina encabeza la clasificación de la FIFA ligeramente más despegada de sus perseguidoras, España y Francia, al tiempo que la selección uruguaya subió una posición .

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Estos partidos preparatorios han permitido al conjunto de Lionel Scaloni situarse en la cima de la lista. Tras ganar el último choque a Islandia por 3-0, acumula 1877.27 puntos, por los 1874.71 de la Roja, que ganó a Perú por 3-1, y los 1870.70 de Francia, vencedor de Irlanda del Norte por 3-1.

Inglaterra, que este miércoles se deshizo por 3-0 de Costa Rica, es cuarta con 1828.02, por delante de Portugal (1767.85), Brasil (1765.86) y Marruecos (1755.10), que supera en la clasificación a Países Bajos (1753.57).

Así fue la primera práctica de la selección uruguaya en México a cinco días de su debut en el Mundial 2026, sin Araujo y con Valverde y De Arrascaeta sin pisar la cancha

El posteo de Conmebol en en día previo al comienzo del Mundial 2026 y el apoyo a las selecciones sudamericanas

Uruguay subió un lugar

Colombia se mantiene decimotercera con 1698.35 puntos, seguida por México, que tras su goleada ante Serbia (5-1) suma 1687.48 y supera a Senegal (1684.07).

También progresa una plaza Uruguay (1673.07), que pasó del puesto 17° al 16°, y que deja atrás a Estados Unidos (1671.23).

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa decidió no jugar amistosos en esta última ventana previa al Mundial 2026, pero a pesar de esa decisión subió un puesto por los resultados de otros combinados.

Marcelo Bielsa Conferencia de Prensa selección uruguaya previo al Mundial 2026

Ecuador continúa en el vigésimo tercer puesto con 1598.52, Panamá baja al 34 con 1539.16, al igual que Paraguay, que retrocede al 41 con 1505.35.

Con base en EFE