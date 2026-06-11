Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / RAKING FIFA

Ranking FIFA: Uruguay subió un puesto pese a no jugar amistosos, mientras que Argentina se despegó de España y Francia en la previa del Mundial 2026

La disputa de los últimos amistosos previos al inicio este jueves del Mundial 2026 generó leves movimientos en la clasificación de la FIFA

11 de junio de 2026 8:40 hs
El saludo entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel en la previa del partido

El saludo entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel en la previa del partido

Foto: AFP

Con la disputa de los últimos amistosos previos al inicio este jueves del Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, Argentina encabeza la clasificación de la FIFA ligeramente más despegada de sus perseguidoras, España y Francia, al tiempo que la selección uruguaya subió una posición.

Argentina lidera

Estos partidos preparatorios han permitido al conjunto de Lionel Scaloni situarse en la cima de la lista. Tras ganar el último choque a Islandia por 3-0, acumula 1877.27 puntos, por los 1874.71 de la Roja, que ganó a Perú por 3-1, y los 1870.70 de Francia, vencedor de Irlanda del Norte por 3-1.

Lionel Messi

Inglaterra, que este miércoles se deshizo por 3-0 de Costa Rica, es cuarta con 1828.02, por delante de Portugal (1767.85), Brasil (1765.86) y Marruecos (1755.10), que supera en la clasificación a Países Bajos (1753.57).

Bélgica (1742.24) y Alemania (1735.77) cierran el top diez.

El posteo de Conmebol en en día previo al comienzo del Mundial 2026 y el apoyo a las selecciones sudamericanas

Así fue la primera práctica de la selección uruguaya en México a cinco días de su debut en el Mundial 2026, sin Araujo y con Valverde y De Arrascaeta sin pisar la cancha

Uruguay subió un lugar

Colombia se mantiene decimotercera con 1698.35 puntos, seguida por México, que tras su goleada ante Serbia (5-1) suma 1687.48 y supera a Senegal (1684.07).

También progresa una plaza Uruguay (1673.07), que pasó del puesto 17° al 16°, y que deja atrás a Estados Unidos (1671.23).

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa decidió no jugar amistosos en esta última ventana previa al Mundial 2026, pero a pesar de esa decisión subió un puesto por los resultados de otros combinados.

Marcelo Bielsa Conferencia de Prensa selección uruguaya previo al Mundial 2026

Ecuador continúa en el vigésimo tercer puesto con 1598.52, Panamá baja al 34 con 1539.16, al igual que Paraguay, que retrocede al 41 con 1505.35.

Con base en EFE

Las más leídas

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo y dónde es, qué se sabe del show y por dónde verla

La increíble entrevista que brindó Marcelo Bielsa al llegar a México con la selección uruguaya: respondió a cinco preguntas con 26 palabras y en 38 segundos; mirá el video

Partidos del Mundial 2026: el fixture día a día con horarios, sedes y dónde verlo en vivo por TV y streaming

Temas

Ranking Fifa Uruguay Argentina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos