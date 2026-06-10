El posteo de Conmebol en en día previo al comienzo del Mundial 2026 y el apoyo a las selecciones sudamericanas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) subió este miércoles un posteo en sus redes sociales en apoyo a las seis selecciones que representan al continente y tomarán parte del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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La competencia comienza este jueves con dos encuentros: los mexicanos, que son uno de los locales, enfrentarán a Sudáfrica sobre la hora 16, en tanto sobre las 23 jugarán Corea del Sur frente a República Checa.

Seis combinados del continente, entre ellos, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, serán los representantes en este Mundial 2026.

Argentina, el vigente campeón del mundo, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay -que vuelve luego de cuatro Copas del Mundo-, y Ecuador, defenderán de alguna manera, la bandera sudamericana.

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En ese contexto, la Conmebol subió este miércoles, a horas del inicio del Mundial 2026, un posteo con una foto en la que aparecen Lionel Messi, Neymar, Federico Valverde, Luis Díaz, Miguel Almirón y Moisés Caicedo, fueron los elegidos por el máximo organismo del fútbol continental, para representar a cada uno de esos países.

"¡Listos para dejar a Sudamérica en los más alto!", escribieron desde Conmebol.

Aquí se puede ver el posteo: