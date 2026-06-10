Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

El posteo de Conmebol en en día previo al comienzo del Mundial 2026 y el apoyo a las selecciones sudamericanas

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México comienza este jueves con dos encuentros

10 de junio de 2026 18:32 hs
Lionel Messi de Argentina, Neymar de Brasil, Federico Valverde de Uruguay, Luis Díaz de Colombia, Miguel Almirón de Paraguay y Moisés Caicedo de Ecuador

Lionel Messi de Argentina, Neymar de Brasil, Federico Valverde de Uruguay, Luis Díaz de Colombia, Miguel Almirón de Paraguay y Moisés Caicedo de Ecuador

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) subió este miércoles un posteo en sus redes sociales en apoyo a las seis selecciones que representan al continente y tomarán parte del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La competencia comienza este jueves con dos encuentros: los mexicanos, que son uno de los locales, enfrentarán a Sudáfrica sobre la hora 16, en tanto sobre las 23 jugarán Corea del Sur frente a República Checa.

El mensaje de Conmebol

Seis combinados del continente, entre ellos, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, serán los representantes en este Mundial 2026.

Argentina, el vigente campeón del mundo, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay -que vuelve luego de cuatro Copas del Mundo-, y Ecuador, defenderán de alguna manera, la bandera sudamericana.

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

La AUF compartió el audio y video del VAR por las expulsiones de Lucas Ferreira y Matías Arezo en el partido que Peñarol perdió ante Central Español en la hora por el Torneo Intermedio

En ese contexto, la Conmebol subió este miércoles, a horas del inicio del Mundial 2026, un posteo con una foto en la que aparecen Lionel Messi, Neymar, Federico Valverde, Luis Díaz, Miguel Almirón y Moisés Caicedo, fueron los elegidos por el máximo organismo del fútbol continental, para representar a cada uno de esos países.

"¡Listos para dejar a Sudamérica en los más alto!", escribieron desde Conmebol.

Aquí se puede ver el posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaAmerica/status/2064725020665139319?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Referí en Playa del Carmen: así fue la llegada de la selección uruguaya al Mundial 2026, con una ceremonia maya y la bienvenida del hotel

Peñarol 89-84 Aguada: el aurinegro se hizo fuerte en su casa, volvió a ganar y está 2-0 arriba en la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo y dónde es, qué se sabe del show y por dónde verla

Temas

Mundial 2026 Conmebol selección uruguaya Marcelo Bielsa Copa del Mundo Argentina Uruguay Brasil Paraguay Colombia Ecuador

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos