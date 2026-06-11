Mundial 2026 | Quiénes son los artistas confirmados que actuarán hoy en el show de inauguración

Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026 y, como parte de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México , una destacada lista de artistas internacionales y latinoamericanos será la encargada de darle la bienvenida al torneo más grande de la historia.

La FIFA apostó por un espectáculo musical de primer nivel para acompañar el partido inaugural entre México y Sudáfrica . El evento marcará el inicio de una Copa del Mundo inédita, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá , con la participación de 48 selecciones.

La gran figura de la ceremonia será Shakira , quien interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026 , titulada "Dai Dai" . La colombiana también participará en el show de medio tiempo de la final del torneo, un formato que debutará este año en una Copa del Mundo .

Además de Shakira y Burna Boy , la FIFA confirmó la presencia de otros artistas de renombre internacional y regional:

Mundial 2026: Qué partidos se juegan hoy jueves 11 de junio, hora y donde verlos EN VIVO por tv y streaming

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo y dónde es, qué se sabe del show y por dónde verla

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

El espectáculo comenzará aproximadamente 90 minutos antes del partido inaugural y combinará música, cultura y representaciones vinculadas a los países anfitriones.

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026?

La edición 2026 será especial por varios motivos. Además de contar por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos, la FIFA organizó una inédita "triple inauguración”, con ceremonias en México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el acto principal se realizará en el Estadio Azteca, escenario que vuelve a ser protagonista de un Mundial por tercera vez en su historia.

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El show de apertura buscará reflejar la diversidad cultural de América del Norte y tendrá un fuerte protagonismo de la música latina. La presencia de artistas como Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y J Balvin apunta a conectar con millones de fanáticos que seguirán el comienzo del torneo desde distintos rincones del mundo.

Con un cartel encabezado por Shakira y una combinación de estrellas de distintos géneros musicales, la ceremonia promete ser uno de los eventos más vistos de este arranque del Mundial 2026.

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

El espectáculo musical y cultural comenzará exactamente a las 14:30 (horario de Uruguay), 90 minutos antes de que ruede la pelota.

El partido inaugural, que enfrentará a la selección de México contra Sudáfrica por el Grupo A, comenzará a las 16:00 horas de Uruguay.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Para el territorio uruguayo, los derechos de transmisión del Mundial 2026 están distribuidos en varias plataformas y canales, garantizando opciones tanto gratuitas como de pago: