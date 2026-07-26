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La conmovedora historia de superación continua de Yan Diomandé, quien informan que será nuevo compañero de Federico Valverde en Real Madrid tras su Mundial 2026 con Costa de Marfil

Robaba papas, se pintó el número 7 de Cristiano Ronaldo en una camiseta falsa de Manchester United y dormía en una habitación con 25 personas

26 de julio de 2026 17:08 hs
Yan Diomande de niño en Costa de Marfil y pintándose la camiseta con el número 7 y la palabra Ronaldo por Cristiano Ronaldo

Yan Diomande de niño en Costa de Marfil y pintándose la camiseta con el número 7 y la palabra "Ronaldo" por Cristiano Ronaldo

Yan Diomandé está a un paso de ser nuevo jugador de Real Madrid y a su vez, ser nuevo compañero de Federico Valverde en los merengues, según publican todos los principales medios españoles este domingo, y luego de su buen Mundial 2026 con Costa de Marfil.

El futbolista de Leipzig de Alemania, de 19 años, resultó imparable en los distintos encuentros que jugó en la Copa del Mundo, pero sobre todo, para los defensores ecuatorianos.

Diomandé tiene una historia de resiliencia y superación realmente increíbles que resumió en una carta que le envió a su hermana luego de que esta falleciera a los 15 años.

Una historia conmovedora

Según publican distintos medios deportivos de España, Real Madrid le pagará a Leipzig 100 millones de euros (US$ 114 millones) por el 100% de la ficha de Yan Diomandé.

Es que se trata de un futbolista muy joven, con una velocidad tremenda y de gran proyección, mientras también se maneja la posibilidad de la salida de Vinícius Jr.

Yan Diomandé se fue de su casa con nueve años a una academia de fútbol muy cerca de la frontera entre Costa de Marfil y Ghana.

Allí entraba a robar papas en distintos almacenes porque el hambre era grande. Roxane, su hermana, aparece en cada recuerdo de esa etapa y él lo quiso contar al mundo en pleno Mundial 2026.

Roxane, la hermanita de Yan Diomande de Costa de Marfil, que falleció a los 15 años

Roxane, la hermanita de Yan Diomande de Costa de Marfil, que falleció a los 15 años

"Querida Roxane: ¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con el rotulador negro? No conocíamos a ricos o pobres. Simplemente conocíamos la felicidad", le escribió a su hermana fallecida.

Allí cuenta que dormía en una habitación con 25 personas, y debutó con 18 años con Leganés, justamente ante Real Madrid.

"Ni siquiera creo que derramara una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Estaba en shock. Fue unas semanas después de que debutara con Leganés. ¿Quién debuta a los 18 contra Real Madrid? Era demasiado loco. Fue un sueño", continuó en su carta que publicó Referí el mes pasado.

Yan Diomande de Costa de Marfil ante Ecuador por el Mundial 2026

Yan Diomande de Costa de Marfil ante Ecuador por el Mundial 2026

Y finalizaba la misma: "Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le saludo de tu parte.Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener zapatos de fútbol de verdad, le decías a todo el mundo: 'Mi hermano va a ser el mejor del mundo'. Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo. Tu hermano, Yan".

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