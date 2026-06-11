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Transportistas continúan sus protestas con una concentración en Montevideo: Interior identificó 60 camiones que se dirigen a la capital

Desde comienzo de semana, el colectivo de transportistas lleva adelante medidas de paro y cortes de rutas en reclamo por la suba de combustibles y por la nueva guía electrónica para las cargas

11 de junio de 2026 12:09 hs
Caravana de transportistas

El Ministerio del Interior identificó unos 60 camiones que van en caravana hacia Montevideo en el marco de una nueva jornada de manifestaciones y protestas de los transportistas de carga a nivel nacional.

Desde comienzo de semana, el colectivo de transportistas lleva adelante medidas de paro y cortes de rutas en reclamo por la suba de combustibles y por la nueva guía electrónica para las cargas que busca implementar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Ahora, los trabajadores tienen previstas nuevas medidas que involucran protestas en Montevideo.

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De acuerdo a lo informado por Policía Caminera, hasta ahora se han identificado alrededor de 60 vehículos que se trasladan rumbo a la capital por la Ruta 5.

Caravana de transportistas

"Se va a armar una caravana masiva que sale con gente de Rivera, de Artigas, entre otros, que se van rumbo a Montevideo", explicó horas atrás Tulio Rodríguez, vocero de los camioneros, en rueda de prensa consignada por Canal 4 de Tacuarembó.

"Nos vamos todos rumbo a la capital en una marcha con la idea de empezar un paro general con toda la gente del interior. Ya que no nos están escuchando acá de parte del interior, nos vamos todos a Montevideo a trancar", señaló.

Quien también habló con los medios fue una integrante del colectivo de transportistas, Florencia Ramírez.

"Yo y muchos otros no estamos de acuerdo con que la guía salga; no es que aceptemos que se aplace para tantos meses o tantos años. ¿Qué nos aporta la guía a nosotros? Nosotros somos los que generamos trabajo", dijo en referencia al reciente acuerdo entre el MTOP y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) para postergar la obligatoriedad de la guía electrónica de carga.

En el marco de las protestas de los transportistas se han registrado varios incidentes, con episodios de violencia entre trabajadores en los departamentos de Lavalleja y Soriano y la aparición de un muñeco ahorcado en una grúa.

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