Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PAYSANDÚ

"¿Vale todo?": edil del FA denunció aparición de muñeco colgado en una grúa en paro de transportistas de carga

Este lunes el colectivo de transportistas realizó un paro con cortes de rutas a nivel nacional por la nueva guía electrónica para las cargas que busca implementar el MTOP

9 de junio de 2026 11:00 hs
Muñeco colgado en Paysandú

Muñeco colgado en Paysandú

Instagram: mauroabv17

Durante la jornada de ayer, el colectivo de transportistas realizó un paro con cortes de rutas a nivel nacional en reclamo por la nueva guía electrónica para las cargas que busca implementar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Fue en este marco que recientemente se viralizó en redes sociales una imagen que mostraba a un muñeco ahorcado y colgado en una grúa.

Más noticias

Semana de paros en Uruguay: transportistas, PIT-CNT y Sunca anunciaron medidas y movilizaciones

Cardona sobre reclamos de transportistas por suba de combustibles: "Me llama la atención que no haya habido movilizaciones" en 2022

Sobre este incidente opinó el edil de izquierda, quien en un posteo en Instagram manifestó su "sorpresa" y molestia por lo sucedido y la reacción de la gente.

"¿Vale todo? Quedé muy sorprendido con unas imágenes que vi hoy en el paro de transportistas y corte de rutas. Acá en Paysandú me llamó mucho la atención ver a un muñeco ahorcado colgado de una grúa y varios de ellos matándose de risa abajo de él; me pareció una verdadera falta de respeto y más para las personas que lamentablemente llegaron a ese extremo y tomarlo como burla...", comenzó escribiendo el político.

"Creo que todo tiene un límite; está bien expresarse libremente aunque podamos estar en desacuerdo con la causa, pero llegar al extremo de simbolizar a una persona colgada, me parece que la pifiaron, che", agregó.

Tras esto, cuestionó a aquellos que "por tener unos fierros que valen cientos de miles de dólares o varias hectáreas" creen tener "el derecho de hacer lo que se les antoje".

Después, involucró a la oposición en su crítica: "Claro o casualidad, pasan todas estas cosas cuando gobierna el FA, porque cuando gobernaban aquellos que le sacaron todos los controles de carga, los que le exoneraron miles de millones de dólares, los que promovían apostar a extensión ganadera, ahí no se los veía, muchachos".

"Respeten un poco porque los que mandaron a cortar rutas no fueron ni los pichis, ni los 'vagos del Mides', fueron ustedes los que se creen los dueños del Uruguay…", continuó.

Finalmente, expresó su solidaridad con aquellos que pasaron por la "pérdida de un familiar a causa del suicidio".

"Lamentablemente, la salud mental en estos últimos años es un gran problema, pero que por suerte se está atendiendo, pero estas provocaciones rastreras poco ayudan a estos procesos", cerró.

Las más leídas

Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos que se verán afectados

Ministra de Industria sobre reclamos de transportistas: "Me llama la atención que no haya habido movilizaciones" en 2022

Asociación internacional de aerolíneas pide a Uruguay aplicar nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco

El Niño avanza rápidamente y los expertos prevén un evento histórico para este año, según Metsul

Temas

Frente Amplio Transportistas Grúa Paysandú

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos