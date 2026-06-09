"¿Vale todo?": edil del FA denunció aparición de muñeco colgado en una grúa en paro de transportistas de carga

El edil del Frente Amplio ( FA ) por Paysandú, Mauro Valiente Silva, denunció en las últimas horas la colocación de un muñeco ahorcado en una grúa en el marco del paro de los transportistas de carga de este lunes .

Durante la jornada de ayer, el colectivo de transportistas realizó un paro con cortes de rutas a nivel nacional en reclamo por la nueva guía electrónica para las cargas que busca implementar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ).

Fue en este marco que recientemente se viralizó en redes sociales una imagen que mostraba a un muñeco ahorcado y colgado en una grúa .

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Sobre este incidente opinó el edil de izquierda, quien en un posteo en Instagram manifestó su "sorpresa" y molestia por lo sucedido y la reacción de la gente.

"¿Vale todo? Quedé muy sorprendido con unas imágenes que vi hoy en el paro de transportistas y corte de rutas. Acá en Paysandú me llamó mucho la atención ver a un muñeco ahorcado colgado de una grúa y varios de ellos matándose de risa abajo de él; me pareció una verdadera falta de respeto y más para las personas que lamentablemente llegaron a ese extremo y tomarlo como burla...", comenzó escribiendo el político.

"Creo que todo tiene un límite; está bien expresarse libremente aunque podamos estar en desacuerdo con la causa, pero llegar al extremo de simbolizar a una persona colgada, me parece que la pifiaron, che", agregó.

Tras esto, cuestionó a aquellos que "por tener unos fierros que valen cientos de miles de dólares o varias hectáreas" creen tener "el derecho de hacer lo que se les antoje".

Después, involucró a la oposición en su crítica: "Claro o casualidad, pasan todas estas cosas cuando gobierna el FA, porque cuando gobernaban aquellos que le sacaron todos los controles de carga, los que le exoneraron miles de millones de dólares, los que promovían apostar a extensión ganadera, ahí no se los veía, muchachos".

"Respeten un poco porque los que mandaron a cortar rutas no fueron ni los pichis, ni los 'vagos del Mides', fueron ustedes los que se creen los dueños del Uruguay…", continuó.

Finalmente, expresó su solidaridad con aquellos que pasaron por la "pérdida de un familiar a causa del suicidio".

"Lamentablemente, la salud mental en estos últimos años es un gran problema, pero que por suerte se está atendiendo, pero estas provocaciones rastreras poco ayudan a estos procesos", cerró.