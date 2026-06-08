"No se pudo constatar ninguna irregularidad": bancada del FA dio por "cerrada" la comisión investigadora por María Dolores

La bancada del Frente Amplio ( FA ) en la Cámara de Diputados anunció que este lunes quedó "cerrada" la comisión investigadora que trata presuntas irregularidades sobre la compra del Instituto Nacional de Colonización ( INC ) de la estancia María Dolores .

Durante esta jornada, la comisión se reunió para tratar el tema y considerar algunos "informes" .

Finalizado este encuentro, el presidente de la investigadora, el diputado del FA Sebastián Valdomir, se refirió al tema en rueda de prensa, aseguró que se "dio por cerrada la comisión investigadora" y señaló que ahora el tema pasa con sus informes finales "al plenario de Diputados" , donde el oficialismo no tiene las mayorías.

Tras esto y en cuanto a la compra de María Dolores, dijo que esta se hizo siguiendo lo enmarcado "dentro de los programas y prioridades del gobierno actuante" .

"Estas 4 mil hectáreas que se entregaron en María Dolores se suman a otras 6 mil que ya se fueron entregando y comprando por parte del INC durante este período. Ya van más de 1600 hectáreas que se van escriturando por parte del INC y eso a nosotros nos deja tranquilos porque se marca que se está cumpliendo con un compromiso de gobierno que fue avalado por la ciudadanía en las últimas elecciones", sostuvo.

Tras esto, señaló en cuanto al tema que "queda un enorme camino por delante", aunque a nivel parlamentario, reiteró, se "cierra una etapa de trabajo que fue rica" donde se nutrieron de "mucha información" y donde pudieron "hacer todas las preguntas y evacuar todas las dudas que entendíamos pertinentes".

"Entendemos que tenemos un informe para presentar como bancada oficialista. No hemos entrado en negociación específica con ningún otro bloque, ningún otro partido", señaló después en cuanto al informe final del asunto.

"En tres meses de trabajo no se pudo constatar ninguna irregularidad, ningún perjuicio a las arcas del Estado. De alguna manera, la compra no solo quedó firme, sino que va a seguir avanzando con los avances del proceso productivo", añadió para cerrar.