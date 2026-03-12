Frente Amplio asegura que investigadora por estancia María Dolores responde a una "disputa política"

Para el Frente Amplio (FA), la reciente decisión de la Cámara de Diputados de aprobar, con votos de la oposición, la formación de una comisión investigadora para analizar la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización ( INC ), responde a una "disputa política" .

Desde el partido de izquierda, el diputado Gabriel Tinaglini sostuvo en declaraciones a las que tuvo acceso este medio que el tema ha sido utilizado con un trasfondo político por parte de la oposición y afirmó que, mientras tanto, el proyecto productivo en el predio continúa avanzando .

El legislador recordó que la discusión sobre el caso comenzó en agosto con la presentación de una preinvestigadora y señaló que el tratamiento del tema fue suspendido en tres oportunidades, lo que a su entender evidencia que detrás del planteo "hay una disputa política" sobre el gobierno.

PARLAMENTO "Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

Lavado de activos e investigadora por estancia María Dolores: sesión clave en Diputados para cerrar dos temas que vienen de 2025

Tinaglini aseguró que, pese a la polémica, el Instituto de Colonización siguió trabajando en el desarrollo productivo del predio. En ese sentido, destacó que ya se están cosechando 1.122 hectáreas de maíz en distintas modalidades y que actualmente funcionan ocho pivotes de riego, con rendimientos que calificó como "muy altos" .

Además, indicó que está prevista la instalación de 16 tambos, para lo cual primero se realizaron estudios hidrológicos y perforaciones para garantizar el acceso al agua, paso previo a la construcción de la infraestructura necesaria.

Asimismo, afirmó que detrás de las críticas a estas adquisiciones existe una discusión "ideológica" sobre el modelo de desarrollo del país y defendió el acceso a la tierra para trabajadores rurales, jóvenes y mujeres vinculados al sector productivo.

La moción para la aprobación de la comisión investigadora por María Dolores contó con los votos de legisladores del Partido Nacional, el Colorado, el Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Con 51 votos positivos contra 48 negativos.

La investigadora indagará sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones y fue impulsada por el diputado colorado Juan Martín Jorge. La denuncia de este legislador permitió conformar una preinvestigadora con dos diputados del Frente Amplio y uno del Partido Nacional.

Esa comisión realizó dos informes, uno en mayoría que descartaba la necesidad de una comisión que indagara el tema (moción presentada por el Frente Amplio que no alcanzó los votos) y otro en minoría, del diputado nacionalista Domingo Rielli, que defendía la creación de la investigadora (cosa que se terminó aprobando).

La denuncia de Jorge apuntaba a la falta del quórum en el Instituto Nacional de Colonización a la hora de aprobar la compra en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.