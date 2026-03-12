Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Partido Nacional realiza homenaje a Andrés Abt a cinco años de su fallecimiento: quién era el alcalde del CH

Abt fue alcalde del Municipio CH, que abarca zonas como Punta Carretas, Pocitos, Parque Batlle y La Unión

12 de marzo 2026 - 11:21hs
El Partido Nacional realizará este jueves 12 de marzo un acto de homenaje a Andrés Abt, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. La actividad busca reconocer su trayectoria política, su compromiso militante y su vocación de servicio público.

El homenaje es organizado por la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional y se llevará a cabo desde las 11:00 en la Departamental Nacionalista, ubicada en Juan Carlos Gómez 1384, en Ciudad Vieja.

Quién era Andres Abt

Abt fue alcalde del Municipio CH, que abarca zonas como Punta Carretas, Pocitos, Parque Batlle y La Unión, cargo para el que fue electo en 2015 y reelecto en 2020. También había sido electo diputado en 2019, aunque renunció al Parlamento para asumir nuevamente la alcaldía.

Dentro del Partido Nacional fue un militante histórico de la Lista 71, donde participó desde joven y llegó a ser presidente de la Comisión Departamental de Jóvenes. También fue representante nacionalista en el Centro Comunal Zonal 5 y diputado suplente en distintos períodos.

Entre quienes lo conocieron fuera del ámbito político era conocido con el apodo de “el hormiga”, en referencia a su estilo de trabajo constante. Dirigentes nacionalistas señalaron que dentro de la interna del partido no era tan habitual llamarlo así, aunque el sobrenombre reflejaba que era “un gran laburante”.

En marzo de 2021, la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón recordó en diálogo con El Observador que Abt practicó la política con “un estilo abierto”, “siempre con aportes” en las reuniones internas y “de acción” en el trabajo con los vecinos, aunque “sin bulla”. “Lo suyo era el trabajo y la acción, más que los floreados discursos”, resumió.

El senador Gustavo Penadés, referente de la Lista 71 en Montevideo, lo definió en aquel momento como “un tipo que transpiraba alegría” y con “una gran vocación del gobierno de cercanía”. “Tenía un sentido muy profesional de la política. Siempre estaba asesorándose”, afirmó.

Cercanía con el barrio y los vecinos

Abt creció en Punta Carretas, barrio al que siempre estuvo vinculado y donde desarrolló gran parte de su actividad política. Durante su gestión como alcalde puso énfasis en la cercanía con los vecinos y la recuperación de los espacios públicos.

Era habitual verlo recorrer calles, ferias y plazas del municipio, escuchando reclamos por veredas o problemas barriales. También impulsó obras en distintos espacios públicos, entre ellas intervenciones en la plaza Portugal.

Su estilo de gestión buscó mantener un contacto directo con los vecinos, algo que dirigentes del partido recuerdan como una de sus principales características.

El homenaje del Partido Nacional se realizará en ese marco, con el objetivo de recordar su aporte a la vida política y a la militancia nacionalista.

