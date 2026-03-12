Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Orsi dijo que le "encanta" la iniciativa de abrir paquetes de acciones de empresas públicas y recordó a Mujica

El presidente Yamandú Orsi recordó que esta posibilidad ya había sido planteada tiempo atrás por el expresidente José Mujica

12 de marzo 2026 - 12:32hs
Yamandú Orsi entrando al Palacio de La Moneda en Chile

Yamandú Orsi entrando al Palacio de La Moneda en Chile

Foto: Diego Martin/Aton Chile/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó este jueves que le “encanta” la iniciativa que plantea abrir el paquete accionario de empresas públicas, una propuesta que fue impulsada en los últimos días por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El planteo generó repercusiones en el sistema político y fue respaldado por distintos actores, entre ellos dirigentes del Partido Nacional.

Una idea que Mujica ya había mencionado

Consultado sobre el tema, Orsi recordó que esta posibilidad ya había sido planteada por el expresidente José Mujica tiempo atrás.

Según señaló, el exmandatario hablaba del asunto “hace tiempo” y lo hacía “con mucha contundencia”.

Decía que la única alternativa para las empresas públicas era generar posibilidad de inversión o de aporte de la gente. 'Pacha' (Sánchez) lo tiene bastante claro. Lo planteó porque lo hemos conversado. Me gusta incluso cómo el sistema político está entrando a ver que puede ser una alternativa”, manifestó el presidente.

Debate en el Parlamento

La propuesta también comenzó a moverse en el ámbito parlamentario. El senador nacionalista Javier García anunció que convocará a Alejandro Sánchez a comisión para que explique los detalles de la iniciativa.

Ante esa posibilidad, Orsi sostuvo que ese debate “tiene que pasar” para evitar quedarse “con lo de siempre”.

Tenemos muy buenas empresas públicas que sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y que tienen la necesidad de ampliar su patrimonio. Es una idea para analizar y tendrá que tener el ablande necesario, de la fuerza político y también del resto del espectro político”, subrayó el mandatario.

Yamandú Orsi José Mujica Empresas

