ASUNCIÓN DE KAST

Canciller de Ucrania invitó a Orsi a su país, le trasladó el saludo de Zelenski y agradeció el apoyo de Uruguay

El encuentro se produjo en el marco de la asunción de José Antonio Kast en Chile

11 de marzo 2026 - 16:35hs
El canciller ucraniano junto al presidente Orsi y el canciller Lubetkin

El canciller ucraniano junto al presidente Orsi y el canciller Lubetkin

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, mantuvo un breve encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el canciller Mauricio Lubetkin, en el marco de la toma de posesión presidencial en Chile.

Durante el intercambio, el representante ucraniano extendió la invitación para que el mandatario uruguayo visite Ucrania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andrii_sybiha/status/2031779616407294019&partner=&hide_thread=false

El canciller Sybiha calificó el diálogo como "constructivo" y transmitió los saludos del presidente Volodimir Zelenski.

Según informó el jerarca a través de su cuenta oficial de X, la conversación se centró en la situación actual en Ucrania, los esfuerzos de paz y las perspectivas para fortalecer la asociación bilateral entre ambos países.

Asimismo, el ministro ucraniano expresó el interés de su país en promover el diálogo y el intercambio de visitas diplomáticas.

Durante el encuentro, Sybiha agradeció el respaldo de Uruguay a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como el apoyo a los principios fundamentales del derecho internacional.

El presidente Orsi viajó a Chile para participar de los actos oficiales del traspaso de mando, donde mantuvo una agenda que incluyó tanto encuentros bilaterales como la asistencia a la ceremonia de investidura en Valparaíso.

Previo a la asunción del nuevo mandatario, Orsi fue recibido por el presidente saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda.

Durante esta reunión, ambos destacaron la afinidad ideológica y la importancia de consolidar alianzas regionales de largo aliento, más allá de los cambios de signo político en los gobiernos.

Al día siguiente, el miércoles 11 de marzo, el mandatario uruguayo se trasladó hacia la ciudad de Valparaíso para asistir a la ceremonia de traspaso de mando en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

En esta jornada, Orsi presenció la jura de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, participando de los actos protocolares junto a otros jefes de Estado y delegaciones internacionales.

Ucrania Chile Yamandú Orsi José Antonio Kast

