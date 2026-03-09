El reconocimiento de Orsi para el emprendimiento uruguayo que llevó empanadas al Consejo de Ministros

Este lunes el presidente de la República, Yamandú Orsi , convocó a su Consejo de Ministros para tratar distintos temas, entre los cuales se destacan la posible creación de un Ministerio de Justicia y los detalles del plan nacional de seguridad, que se prevé sea presentado públicamente este mes.

En este contexto, el mandatario aprovechó la instancia para destacar el trabajo de "Caseritas, cocina con alma", un emprendimiento de empanadas liderado por dos jóvenes uruguayas .

" Cada detalle cuenta . Este 9 de marzo, para el Consejo de Ministros, encargamos unas empanadas a estas emprendedoras 'Caseritas, cocina con alma'. El gabinete almorzó distinto: dos jóvenes llevaron su trabajo y su esfuerzo hasta la mesa del gobierno ", destacó Orsi en sus redes sociales.

En la misma publicación, consideró que " apoyar a quienes emprenden también es una forma de construir oportunidades ".

El Consejo de Ministros de este lunes

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó para este lunes desde las 12:00 horas a un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, según informó días atrás El Observador.

La reunión del gabinete se extenderá durante varias horas y al finalizar se realizarán varios anuncios oficiales, de acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12).

Uno de los principales puntos de la reunión será la presentación del plan nacional de seguridad, elaborado por el Ministerio del Interior, que el gobierno prevé dar a conocer públicamente este mes.

Además, el mandatario presentará ante sus ministros el proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia.

Por fuera de esto, y según informó el consignado medio, se prevé el abordaje de la situación con la reforma del transporte metropolitano o la asunción de Uruguay como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la próxima semana.

Este encuentro tiene lugar tras el discurso del presidente ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo. Allí el mandatario repasó lo hecho en el primer año de gobierno y trazó las líneas para lo que queda de gestión.

Además, anunció el envío de un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, así como otras dos iniciativas referentes a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y al empleo juvenil.

Por fuera de esto, aseguró que este año empezarán las obras para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida, comunicó la creación de dos cárceles de máxima seguridad y el comienzo de las obras de la reforma del transporte metropolitano en 2027.

Actualmente, el gobierno de Yamandú Orsi enfrenta un escenario adverso a nivel de opinión pública, con un deterioro registrado en las últimas encuestas de las principales consultoras.