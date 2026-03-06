Yamandú Orsi convocó a un Consejo de Ministros para este lunes con varios temas sobre la mesa

El presidente de la República, Yamandú Orsi , convocó a un Consejo de Ministros para este lunes a las 12:00 en Torre Ejecutiva.

Los temas sobre la mesa serán varios , señalaron a El Observador desde Presidencia.

El pasado 2 de marzo el presidente dio un discurso ante la Asamblea General en el que repasó lo hecho en el primer año de gobierno y trazó las líneas para lo que queda de gestión.

RELACIÓN BILATERAL Orsi aseguró que con Argentina "es jugar de memoria" y destacó el diálogo que hay entre su gobierno y el de Javier Milei

Desde el gobierno sostienen que más del 80% de los compromisos asumidos en la campaña electoral están "en ejecución".

En el discurso, Orsi hizo algunos anuncios, como el envío de un proyecto de ley al Parlamento para crear el Ministerio de Justicia, otro para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y también otro referido al empleo juvenil. Y aseguró que este año empezarán las obras para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida.

Yamandú Orsi discurso Asamblea General Yamandú Orsi discurso Asamblea General 2 de marzo de 2026 Foto: FocoUy

También anunció la creación de dos cárceles de máxima seguridad y el comienzo de las obras de la reforma del transporte metropolitano en 2027, para lograr una reducción de "un tercio" en los tiempos de viaje en los principales corredores que atenderá el proyecto: 18 de Julio, Avenida Italia/Avenida Giannattasio y 8 de Octubre/Camino Maldonado. Orsi dijo que el sistema estará operativo en 2029.

Sin embargo, el gobierno todavía no anunció el proyecto final, ni si incluirá la millonaria obra de un túnel en 18 de Julio.

Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta un escenario adverso a nivel de opinión pública, con un deterioro registrado en las últimas encuestas de las principales consultoras. Esto llevó al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a reconocer que los datos eran un "llamado de atención".

"Está bastante baja la aprobación en los frenteamplistas, denota que tenemos que hacer un esfuerzo mayor este año", resumió Sánchez en una entrevista con Desayunos Informales.

También habló de "acelerar" la ejecución de políticas y también "comunicar mejor", porque aunque el gobierno lleva más del 80% de los compromisos asumidos en campaña en ejecución, esto no está siendo valorado por la ciudadanía.