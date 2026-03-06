Un año de Orsi: el 28% de los frenteamplistas siente "decepción", y la mitad de los votantes de la coalición desaprueba el accionar de la oposición

Una simple palabra, a veces, dice más que un discurso pomposo. “Decepción” es la palabra que más se repite en el sentir de los uruguayos a un año del gobierno encabezado por Yamandú Orsi. Es la más elegida por los votantes de la coalición republicana (42%) e incluso de los frenteamplistas (28%).

La última encuesta de El Observador, de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Universidad de la República, y del profesor adjunto del Instituto de Estadística (Iesta) Juan Pablo Ferreira intentó comprender el pulso ciudadano tras el primer aniversario de la administración de Orsi. Y para eso usó una batería de preguntas distintas a las que suelen aparecer en las clásicas mediciones de opinión pública. No son mejores ni peores, solo complementan para que la imagen sea un poco más nítida.

Algunas corrientes de psicólogos, los semiólogos, los politólogos y otros ólogos suelen usar el significado de la palabra como una forma de aproximarse al sentir del paciente, de una audiencia, o un votante. Por eso a los 4.868 encuestados entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2026 se les pidió que eligieran qué palabra expresa mejor sus sentimientos ante la actual gestión de gobierno.

ENCUESTA Feminismo, sesgo político de la Udelar y búsqueda de desaparecidos, los temas que más dividen a los votantes uruguayos

ENCUESTA 70% de blancos y colorados consideran que la Coalición Republicana tiene que competir como lema en 2029

La lista de 13 palabras, entre las que figuraba la opción de “No sé” por si alguien no hallaba su sentimiento en las anteriores, les iba apareciendo a cada encuestado en distinto orden (aleatorio). ¿Por qué? Para no inducir a que se elijan las opciones que aparecen más arriba. Y detrás de cada palabra —aunque esto no se le mostraba al sondeado— había un significado de la psicología política (no una definición de la Real Academia Española).

"Decepción" es el sentimiento del desencantado. Alguien que esperaba mucho del cambio de mando y siente que el primer año fue ‘más de lo mismo’ o insuficiente”, según la definición de la UMAD. Que más de la cuarta parte de quienes en el balotaje votaron por la fórmula de Orsi y Carolina Cosse expresen ese sentir abre un llamado de atención para el oficialismo. Mucho más cuando se le suma un 10% que selecciona la palabra “incertidumbre” o un 16% “esperanza”; que aunque es una semántica “positiva”, es la emoción del "voto apuesta". Indica que, aunque los resultados no sean totales aún, el ciudadano cree en el rumbo.

Ese “desencanto” entre el votante del oficialismo puede verse en el resultado de preguntas como la siguiente:

Embed

Cuatro de cada diez de quienes votaron por la fórmula Orsi-Cosse siente “poca” o “ninguna” confianza en que el gobierno va en la dirección correcta. Mantiene conexión (y coherencia) con que más de un tercio evalúa mal la gestión del gobierno y que, como se ve en la siguiente gráfica, también cuatro de cada diez frenteamplistas dicen que el gobierno incumple con lo que prometió en campaña.

Embed

Pese a estas críticas, desencantos, y “decepción” sobre el gobierno de Yamandú Orsi, al agrupar los sentimientos según si son positivos o negativos, los votantes de la coalición de izquierda eligen mayoritariamente los que representan conceptos positivos.

Más de la mitad (55%) de los frenteamplistas siente confianza, esperanza, expectativa, tranquilidad u orgullo respecto al andar del presidente y sus ministros.

Más allá de cuánto tira la camiseta partidaria, hay dos preguntas clave de la encuesta de El Observador y los académicos de la Udelar en las que se ve la credibilidad a la interna oficialista.

Embed

El tirón de orejas a la oposición de sus propios votantes

¿Por qué cuatro de cada diez votantes de la fórmula Álvaro Delgado y Valeria Ripoll también sienten “decepción” y no otras palabras más negativas que quedan menos posicionadas como “miedo”, “resistencia” o “incertidumbre”?

“En Uruguay los votantes de los partidos tradicionales (tanto los que componen la coalición republicana como el Frente Amplio) no esperan grandes cambios en la política pública ni existe una gran polarización programática”. Por eso, sigue explicando el doctor en Ciencia Política Fabricio Carneiro, uno de los coordinadores de la UMAD, “no es de esperarse que incluso siendo oposición se identifiquen con palabras demasiado extremistas como ‘resistencia’”.

“En Uruguay los votantes de los partidos tradicionales (tanto los que componen la coalición republicana como el Frente Amplio) no esperan grandes cambios en la política pública ni existe una gran polarización programática” “En Uruguay los votantes de los partidos tradicionales (tanto los que componen la coalición republicana como el Frente Amplio) no esperan grandes cambios en la política pública ni existe una gran polarización programática”

También puede caber la posibilidad de que la oposición no se sienta satisfecha en este primer año de gobierno porque tampoco sus correligionarios actúan como les gustaría. La encuesta muestra que a la oposición no le va mucho mejor que al gobierno.

La mitad cree que la actuación de los partidos de la oposición fue mala o muy mala en el primer año de Orsi en el Poder Ejecutivo. Y apenas uno de cada cinco votantes de Álvaro Delgado en noviembre de 2024 cree que las colectividades que antes formaban la coalición republicana (más Identidad Soberana) están actuando bien o muy bien.

Embed

¿Por qué todo el sistema político tiene mala evaluación? Las respuestas pueden ser múltiples y no es un fenómeno particular de Uruguay. Sin embargo, lo que contestaron los encuestados puede dar una pista: la mayoría de la gente cree que ni el oficialismo ni la oposición están enfocando sus esfuerzos en los problemas más importantes para la gente.

Dos de cada tres encuestados respondió que el gobierno no se está enfocando en los problemas de la gente y más de la mitad cree que la oposición tampoco.

Embed

Embed

Y eso abre un escenario que de alguna forma muestra el descreimiento de los uruguayos respecto al sistema político. Casi un 20% de los uruguayos (y se dividen de forma bastante parecida a la interna de los bloques) cree que de seguir así, en 2029 va a aparecer una alternativa que va a disputar las próximas elecciones.

“Que uno de cada cinco está pensando en una alternativa es estadísticamente significativo. Basta con un simple cálculo: la suma de alternativas a los bloques tradicionales con votos en blanco y anulado suele estar cercano al 10%. Entonces hablamos de una duplicación que puede estar hablando de un problema de representatividad en el sistema político”, dice el politólogo Carneiro.

Uruguay es señalado como la única democracia de partidos que sobrevive en América Latina. Pero, advierte Carneiro, “no está blindado a que pueda haber un cambio, aunque no sea radical, y que el sistema ceda ante un electorado que no encuentra su representación. Todavía no tenemos muy claro, y es parte de lo que hay que seguir midiendo, si ya está llegando a Uruguay lo que se vivió en toda la región en un proceso que tuvo tiempos diferentes en cada país”.

Embed

La gran diferencia en la proyección de los resultados de 2029 entre los bloques está en que casi 7 de cada 10 votantes de Delgado cree que, de seguir así, la coalición republicana va a ganar las próximas elecciones nacionales.

En ese caso tiene un protagonismo central la figura de Luis Lacalle Pou que puede volver a presentarse como candidato pero que, mientras se mantiene alejado de la cotidianeidad política, aún no ha dado señales sobre su futuro. Entre los votantes de la coalición de izquierda solo uno de cada tres cree que si todo sigue igual el Frente Amplio va a retener el poder.

Lacalle Pou empezó su gobierno con una ley de urgente consideración, con un ministerio nuevo, con surfear una pandemia y relatos claros como la llamada transformación en la educación.

A diferencia de aquel primer año de gobierno de Lacalle Pou, o como lo fue la primera administración de Tabaré Vázquez, Carneiro entiende que al actual gobierno “tiene un problema de agenda”. Y dice que eso no es solo comunicacional, como se piensa, sino: “¿Hacia dónde quiere ir”?”. Esa respuesta y hacérsela saber a sus votantes y sus opositores “es parte de la clave de todo gobierno en su comienzo, mucho más si hay alternancia en el poder”.

¿Cómo se hizo la encuesta?

El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el profesor adjunto del Instituto de Estadística (Udelar) Juan Pablo Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo puntual fueron encuestados 4.868 voluntarios entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2026.

Parte del procesamiento contó con la colaboración del politólogo y maestrando en Economía Aplicada Juan Ignacio Pintos.

A continuación los detalles metodológicos: