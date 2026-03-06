Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de marzo

Foto: Inés Guimaraens

Para este viernes 6 de marzo, el tiempo en todo el país se presentará variable, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de precipitaciones aisladas en varias regiones. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa que las condiciones climáticas serán marcadas por el viento, con ráfagas fuertes en las zonas costeras, especialmente por la tarde y noche.

Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el Área Metropolitana, se espera una mañana nubosa y cubierta, con algunas precipitaciones dispersas. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 20 °C y máximas de 24 °C. El viento soplará del sureste, con una velocidad de entre 10 y 30 km/h, y se podrán registrar ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, la cobertura nubosa persistirá, con lluvias aisladas y un aumento en la intensidad del viento, que alcanzará los 50-60 km/h en las zonas costeras.

Este En la zona Este del país, el clima será similar. La mañana estará caracterizada por cielos nublados y precipitaciones aisladas, además de algunas neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 25 °C. El viento del este continuará con ráfagas de hasta 30 km/h. Ya por la tarde, las condiciones empeorarán con precipitaciones y tormentas aisladas, y el viento se mantendrá del este y sureste con ráfagas de hasta 40 km/h.

Oeste En el Oeste, se espera un día nuboso y cubierto con algunas lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. La temperatura variará entre los 18 °C de la mañana y los 30 °C por la tarde. El viento del sureste será moderado, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas cercanas a la costa. En la tarde y noche, el viento se intensificará, especialmente en la costa, con ráfagas de hasta 50-60 km/h.

Norte Finalmente, en el Norte del país, la mañana también será nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 °C y los 30 °C. El viento soplará desde el este, con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, se prevé que las lluvias y tormentas se intensifiquen, con ráfagas fuertes asociadas a las tormentas. En resumen, el viernes 6 de marzo se presentará un día con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias aisladas, acompañado de viento moderado a fuerte, especialmente en las zonas costeras.