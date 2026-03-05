Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 5 de marzo

Se esperan vientos moderados del sureste y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en las zonas Este y Norte, según Inumet

5 de marzo 2026 - 7:20hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 5 de marzo, jornada que se presentará mayormente nubosa, con temperaturas que variarán entre los 17°C y los 32°C, dependiendo de la región. El día será ventoso en las costas del Oeste, donde se registrarán ráfagas intensas.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada comenzará con temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 26°C. Por la mañana, se espera cielo nuboso con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas. Los vientos serán del sureste a una velocidad de entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá nuboso, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Zona Este

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 28°C. En la mañana, se prevé algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. Habrá precipitaciones escasas y aisladas, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán moderados del sureste, entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto y más precipitaciones aisladas. El viento se intensificará, con rachas de hasta 40 km/h del sector este.

Zona Oeste

Para esta región, la mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 32°C. El día comenzará con algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. Los vientos del sureste y este soplarán a una velocidad de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Por la tarde y la noche, el cielo estará nuboso, y el viento será fuerte en las costas, con ráfagas de hasta 60 km/h del sureste.

Zona Norte

En el norte del país, se esperan temperaturas de 19°C de mínima y 31°C de máxima. En la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso y bancos de niebla. Los vientos del sureste serán de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto. Los vientos seguirán siendo del sureste, con intensidades de entre 20 y 30 km/h y períodos variables de hasta 10 km/h.

