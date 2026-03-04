El dólar encadenó su tercera suba consecutiva en Uruguay y cerró en $ 39,6 en medio de tensiones globales

El mercado cambiario local volvió a moverse al alza en una jornada marcada por la volatilidad externa, con los inversores atentos a la evolución del conflicto y su impacto sobre el dólar y los principales activos financieros.

La divisa estadounidense se ubicó en $ 39,33 en promedio mayorista , con una suba diaria de $ 0,25, según datos de Bevsa. En tanto, la última operación de cierre se pactó en $ 39,6, lo que implicó un aumento de 1,41% en la jornada.

Por su parte, en Brasil la moneda estadounidense cotizaba con baja de 1,10% en 5,2188 reales por unidad.

En paralelo, el crudo Brent se estabilizaba en US$ 82 por barril, tras haberse disparado 12% desde que estalló la guerra.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a subir, aunque de forma marginal, mientras que los mercados bursátiles occidentales recuperaron terreno. En EEUU el Dow Jones subía 0,58%, el Nasdaq 1,57% y el S&P 500 avanzaba 0,96%.

Parte de la dinámica estuvo vinculada a versiones sobre una posible vía de diálogo en Medio Oriente. “El dólar global ha perdido terreno ante los informes de que Irán se ha puesto en contacto indirectamente con EEUU para poner fin a la acción militar. Queda por ver quién ha hecho la oferta y cuál es la respuesta estadounidense, pero las pérdidas del dólar son limitadas hasta ahora, y sigue cotizando por encima de lo que sugieren los fundamentos en base a diferenciales de tasas, signo de que la ‘prima de Irán’ continúa en juego”, señalaron los estrategas Shaun Osborne y Eric Theoret de Scotiabank Global.

En concreto, el The New York Times reportó que agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán acudieron tras bambalinas a contactarse con la CIA el domingo, un día después de que comenzaran los ataques, aunque con escepticismo respecto a que alguna de las partes estuviera lista para cerrar un acuerdo en ese momento.

Sin embargo, desde la nación persa desmintieron esas versiones y las calificaron de “pura falsedad”. “No confiamos en los estadounidenses y no tenemos intención de negociar con EEUU”, afirmó el consejero del fallecido líder supremo Alí Jamenei, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal iraní.

Pese a ello, el dólar mantuvo caídas a nivel global y se observó una “cierta relajación de las tensiones en los mercados de divisas”. Según los estrategas de Scotiabank, si bien es posible que las tensiones regionales tarden en aliviarse de forma significativa, para los mercados financieros los acontecimientos podrían sugerir el comienzo del fin de la ola de volatilidad disruptiva de esta semana.

En este marco, los avances del petróleo se moderaron, aunque de forma limitada. El pasaje marítimo en la práctica ha seguido bloqueado debido al fuego cruzado en la región, que obliga a los cargueros a tomar desvíos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que habrá más medidas para facilitar el tráfico.

Al mismo tiempo, Washington mantuvo una retórica beligerante. “Las capacidades de Irán se están evaporando en estos momentos. Mientras que la fuerza estadounidense se vuelve más feroz, más inteligente y absolutamente dominante, hoy mismo están llegando más bombarderos y más cazas”, declaró a los periodistas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El Observador y Diario Financiero