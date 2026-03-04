Yamandú Orsi, un progresista uruguayo buscando inversiones argentinas en tierra de libertarios

Podremos tener ideas diferentes, ideologías circunstanciales opuestas, rivalidades sobre Gardel, el mate y el fútbol, pero a la larga se imponen esos sentimientos y nexos de quienes se han criado juntos. Como uruguayos y argentinos, claro.

Así quedó claro una vez más el miércoles, en el elegantísimo Alvear Palace Hotel, cuando el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se presentó ante un grupo de empresarios y líderes de opinión de la Argentina convocados por el CiCyp, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción que preside Bettina Bulgheroni, anfitriona, empresaria y alma mater de la Fundación Educando.

OPINIONES Entre "proyectó el rumbo del Ejecutivo", "discurso típico de comité" y "mentiras que avergüenzan": las reacciones políticas al discurso de Orsi

ENCUESTA "No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

El canciller argentino Pablo Quirno; los gobernadores de Chubut, Nacho Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil; una mesa de dirigentes empresarios donde estaban Martín Rapallini ( titular de la Unión Industrial Argentina); el eterno Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio); Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE y fundador de Bodegas Garzón); Martín Eurnekian (CEO de Corporación América); Mario Grinman (presidente de la Cámara Argentina de Comercio) y el argentino-uruguayo Juan Carlos López Mena (presidente de Buquebus), más 15 embajadores.

Acompañado por su ministro de Economía, Gabriel Oddone, el presidente Orsi dejó por un rato su traje de dirigente progresista y su historia en la izquierda uruguaya para promover el momento económico de su país y seducir a los inversores argentinos.

Una imagen llena de significado para un presidente del izquierdista Frente Amplio buscando inversiones en la Argentina, el país que hoy gobierna el libertario Javier Milei. Nada más y nada menos.

En el arranque, lo había alentado el discurso de presentación de Bettina Bulgheroni, quien destacó el vínculo privilegiado entre Uruguay y Argentina, y que señaló al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como “una oportunidad histórica” para aprovechar “un mercado de más de 700 millones de personas” que se abre en flor para los dos países.

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú llegó a Buenos Aires un día después de haber cumplido un año en el poder, y de comprobar que las encuestas lo encuentran con índices más bajos que aquellos que lo llevaron a la presidencia.

“Vivimos el cierre de una etapa histórica; el ciclo que nos llevó a crecer durante años está llegando a un límite y vemos por ejemplo cómo retrocede el multilateralismo”, reconoció Orsi, describiendo la dificultad del momento, agravada en los últimos días por los misiles y drones de guerra que sobrevuelan el cielo de Medio Oriente.

El presidente uruguayo recordó que, hace apenas una semana, en la aprobación del acuerdo entre la UE y el Mercosur “uruguayos y argentinos competíamos hasta en el horario en que íbamos a aprobarlo en el Congreso porque, a veces, hacerlo en el Mundial se pone difícil…”, despertando los primeros aplausos de la tarde porteña de quienes recuerdan que el próximo Mundial de Fútbol en EEUU está ahí nomás, a menos de cien días.

Pero el clima distendido le dejó paso enseguida a la necesidad del momento económico. “Uruguay necesita incrementar las inversiones para que mejore la economía, las inversiones extranjeras, y las argentinas, que son muy importantes”, señaló Yamandú, para describir la propuesta uruguaya.

“Nuestro país se ha planteado una estrategia de diversificación para atraer inversiones de largo plazo”, explicó, para preguntarse a continuación: “¿Qué puede ofrecer un pequeño país como Uruguay a los inversores? Estabilidad, Fortaleza Económica, Equilibrio Institucional y Cohesión Social”, respondió él mismo, para enfatizar además que “la inversión extranjera tiene las mismas condiciones que la inversión nacional”.

Caminando siempre sobre el camino de la unidad rioplatense, Yamandú Orsi concluyó del mismo modo que comenzó: “Vengo a hacer una invitación a estrechar lazos con el Uruguay: queremos ser un país con mayor equidad, con mayor crecimiento económico, y todo eso depende de la inversión”.

“Para un uruguayo no hay nada más cercano que un argentino”, fue la invitación final del presidente de Uruguay a un auditorio que lo escuchó con respeto y que lo despidió con la calidez que siempre se le dispensa a un integrante más de la familia.