Entre "proyectó el rumbo del Ejecutivo", "discurso típico de comité" y "mentiras que avergüenzan": las reacciones políticas al discurso de Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi , compareció este lunes por primera vez ante el Parlamento para presentar su rendición de cuentas . Al cumplirse un año de su asunción, el mandatario expuso un balance de gestión en sesión plenaria del Poder Legislativo , tal como lo establece la ley.

El discurso generó reacciones inmediatas tanto en filas oficialistas como en la oposición. Mientras dirigentes del Frente Amplio destacaron los logros alcanzados en los primeros 365 días de gobierno, legisladores blancos y colorados cuestionaron el diagnóstico presentado por el mandatario y lo acusaron de omitir los problemas que afectan a la población.

“Hoy creo que los uruguayos nos podemos mirar a la cara y decir: supimos cumplir”, subrayó en rueda de prensa el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , quien afirmó además que la exposición no solo evaluó el primer año de gestión, sino que proyectó el rumbo del Ejecutivo.

AGUA Diferente a 2023 pero con "luces amarillas": la falta de lluvias que obliga a OSE a extremar recaudos para el otoño

“Hubo también mucha cosa de perspectiva: de lo que los uruguayos van a poder acceder en el próximo año. Esto es una cuestión sumamente importante para la sociedad: que los gobiernos asuman y luego cumplan políticas de Estado concretas”, agregó. En esa línea, sostuvo que “ los anuncios de hoy fueron muy potentes para la vida de los ciudadanos, a los cuales hay que mejorarles la calidad de vida, y este gobierno lo está haciendo ”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en su cuenta de X que la intervención de Orsi dejó en claro que el país “tiene un rumbo claro” y un gobierno que “está en marcha desde el primer día”. Según indicó, “más del 80 %” de las “63 prioridades estratégicas” presentadas por el Frente Amplio para el quinquenio ya están en ejecución. “Ahora comienza una nueva etapa: consolidar, profundizar y transformar lo que ya está en camino”, señaló.

El diputado oficialista Sebastián Valdomir también valoró el contenido del mensaje presidencial. “Estamos escuchando a un presidente que se está haciendo cargo, que enumera lo que se hizo e identifica los grandes problemas del país. Y sin buscar excusas”, publicó en redes sociales.

Críticas de la oposición

Desde el Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva calificó la alocución como “un discurso típico de comité”, cuyo objetivo fue “mirarse el ombligo y salir a militar”. El legislador acusó al presidente de faltar a la verdad en relación al déficit fiscal heredado y a la gestión del Instituto Nacional de Colonización.

“Es una vergüenza, no hay ni una sola mujer, ni un niño, ni nada en ningún campo que colonización haya comprado. Y la síntesis es eso, es la izquierda buscando reivindicarse a sí misma”, afirmó.

Da Silva también cuestionó la falta de propuestas concretas hacia adelante, más allá de la creación del Ministerio de Justicia. “Fueron una enorme cantidad de nombretes que no inciden en lo que la gente está viviendo. No hablaron de seguridad ni delitos. No le hablaron a la gente del campo que está padeciendo una sequía machaza. No hablaron de los cierres de empresas, los problemas reales pareciera que no existen”, sostuvo.

Por su parte, el senador colorado Robert Silva manifestó su preocupación por el tono del discurso. A su entender, Orsi concurrió al Parlamento a “decir discursos lindos, pero no a atender los problemas de la gente”, y afirmó que “se planteó un país que no es el que condice con la realidad”.

Silva puso el foco en la educación como uno de los principales desafíos. “Hay un gravísimo retroceso, lo están viviendo las familias hoy que comienzan las clases. No se arregla panfletiando un bono como se está haciendo. Lo mismo sucede en seguridad, en el abastecimiento de agua potable. Esto es como “Alicia en el País de las Maravillas”, y eso nos preocupa”, concluyó.

En la misma línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala definió la intervención como “decepcionante” y consideró que “pareció el discurso de un candidato en plena campaña, no el de un primer mandatario rindiendo cuentas”.

“Refundacional con relación a cosas que ya estaban hechas. Tramposo en todo aquello que contribuye a alimentar la herencia maldita [en relación al Ministerio de Justicia]. Ficticio para generar la ilusión de que hay mejoras que no existen. Y, en lo demás, promesas y anuncios, anuncios y promesas”, sentenció.

Finalmente, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez —quien asistió a la Asamblea con un cartel en reclamo por la libertad en Cuba, Venezuela y Nicaragua— cuestionó la postura del gobierno respecto a esos países. “Medias verdades, relatos y, en algunos casos, mentiras que avergüenzan. Médicos cubanos que fueron víctimas de explotación por parte del régimen castrista y Uruguay su cómplice. ¡No tiene perdón!”, escribió.