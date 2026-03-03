Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Meteorólogo anunció que esta semana tendrá los "últimos días de verano" y reveló cuándo llegan las lluvias

El meteorólogo sostuvo que el panorama comenzaría a cambiar hacia mediados de mes

3 de marzo 2026 - 9:03hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Este martes, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó cómo se perfila marzo en materia de precipitaciones y temperaturas, anunciando que las temperaturas de verano se despiden esta semana.

Durante su columna matutina en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista comenzó por referirse al cambio de estación y recordó que “estos primeros días de la semana, hasta el jueves, son los últimos del verano”, ya que a partir del viernes se registrará una baja notoria de las temperaturas. No obstante, aclaró que las máximas se ubicarán en el entorno de los 23 y 25°C, por lo que no se tratará de un escenario de frío intenso.

En cuanto a las lluvias, Ramis indicó que los primeros diez días del mes no presentarían fenómenos relevantes, más allá de algunos chaparrones previstos para jueves y viernes.

Más lluvias en la segunda quincena

El meteorólogo sostuvo que el panorama comenzaría a cambiar hacia mediados de mes. “A partir del 13 o 14 puede ser auspicioso el panorama de lluvia”, expresó, y detalló que en particular los días 16 y 17 estarían “bien regados” debido a “buenos episodios de lluvia”.

Más allá de esas fechas puntuales, consideró que las precipitaciones “podrían ser continuas, aunque no ininterrumpidas” durante toda la segunda quincena.

De concretarse ese escenario, las lluvias también alcanzarían el inicio de la Semana de Turismo, que este año se extiende del 29 de marzo al 5 de abril.

Marzo va a cerrar bastante bien en materia de lluvia”, concluyó.

