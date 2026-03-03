Edinson Cavani sufrió una recaída de su problema lumbar y estará de baja en Boca Juniors

El uruguayo Edinson Cavani sufrió una nueva recaída en su problema físico en la zona lumbar , que le impidió jugar gran parte de la segunda mitad del 2025 con Boca Juniors y que no lo dejó realizar con normalidad la pretemporada en este 2026, y acudió a la visita de un especialista para tratar esta lesión.

Según la información que publicó ESPN, la indicación médica es hacer un nuevo bloqueo y aplicar una inyección en esa zona . Se hizo uno el pasado 12 de enero y no tuvo mucho efecto, ya que se le pasó demasiado rápido: la nueva infiltración tendrá lugar hoy martes y lo tendría entre tres semanas y un mes fuera de las canchas .

Este tiempo de baja se desglosa entre la rehabilitación y un período en el que deberá recuperar la forma y el rodaje , contemplando además posibles recaídas que pueda llegar a tener en el proceso.

En esta nueva recaída que sufrió Cavani de esta lesión, el dolor se aceleró al jugar contra Racing el pasado 20 de febrero. Allí, el uruguayo no estaba al 100% desde lo físico y terminó jugando más minutos de lo esperado, en parte por el propio deseo del delantero de estar en cancha.

El uruguayo había regresado a las canchas la fecha anterior, el 15 de febrero, ante Platense en La Bombonera y posteriormente fue titular ante la Academia el fin de semana siguiente.

Boca Juniors, sin Cavani, visita a Lanús

Con varios jugadores lesionados y al límite desde lo físico, luego de otra floja demostración de Boca el pasado fin de semana tras igualar 1-1 con el recién ascendido Gimnasia de Mendoza, el Xeneize visita este miércoles por la octava fecha del Torneo Apertura a Lanús, que viene de conquistar la Recopa Sudamericana en el Maracaná ante Flamengo.

Es casi un hecho que Leandro Paredes volverá a ser titular tras recuperarse de la lesión en el tobillo y ocuparía el lugar de Milton Delgado en el mediocampo xeneize.

Otra de las modificaciones podría confirmarse es la presencia de Adam Bareiro, el recientemente llegado al club, ya que la práctica de este martes será clave para saber si el paraguayo llega al partido contra el campeón de la Recopa Sudamericana, luego del calambre que sufrió en el duelo del fin de semana.

De todas formas, la gran novedad aparecería unos metros más adelante si el DT se decide por esta idea que ya merodea en su mente. Tomás Aranda, quien ingresó ante Gimnasia y le dio verticalidad y llegada al equipo, tiene serias chances de meterse entre los titulares en reemplazo de Lucas Janson.

La formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes; Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Adam Bareiro.