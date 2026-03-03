Derechos de TV: firmaron Antel-Team Click, Torneos-Directv y Mediapro; Tenfield ya firmó tres de los cuatro contratos en la AUF y el de Grupo Clarín quedó en suspenso

Ignacio Alonso tras la reunión con Yamandú Orsi por el Mundial 2030 otra

Tras una maratónica jornada que comenzó este lunes a la hora 14 con una reunión del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) , que preside Ignacio Alonso , que siguió toda la madrugada y continúa este martes de mañana, los dirigentes y los abogados de la AUF siguen trabajando con la empresa Tenfield sobre los contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029.

Confirmaron a Referí que entre la noche del lunes y la madrugada del martes, firmaron tres de los ocho contratos (el consorcio Torneos-Directv para el cable y TV abierta, el consorcio Antel-Team Click los derechos para el exterior y Mediapro para el betting).

Los cuatro contratos entre AUF y Tenfield los terminaron de ajustar durante la madrugada.

A la hora 9 habían firmado tres de los cuatro acuerdos y trabajaban sobre el último , cuya firma se producirá en los próximos minutos.

Por su parte, Grupo Clarín, que participó de la licitación con el consorcio Telecom/GMC/Conosur, envió un documento que la AUF estudiará al finalizar la firma de los otros siete contratos.

En su caso había adquirido los derechos para las competencias del fútbol amateur, Copa AUF Uruguay, fútbol playa, fútbol sala y fútbol femenino.

El plazo para firmar los contratos era este lunes 2 de marzo.

Estos son los contratos que deben firmar y esta es la situación en cada caso:

FIRMADO: cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

cable+TV abierta (consorcio , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año) FIRMADO: streaming ( Tenfield , paga US$ 17.500.000 por año)

streaming ( , paga US$ 17.500.000 por año) FIRMADO: derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel , paga US$ 3.100.000 por año)

derechos para el exterior (consorcio , paga US$ 3.100.000 por año) FIRMADO: Mercado de apuestas ( Mediapro , paga US$ 3.000.000 por año)

Mercado de apuestas ( , paga US$ 3.000.000 por año) FIRMADO: publicidad y merchandising ( Tenfield , paga US$ 8.000.000 por año)

publicidad y merchandising ( , paga US$ 8.000.000 por año) A ESTUDIO: derechos para otras competencias de la AUF ( Telecom/GMC/Conosur , paga US$ 2.200.000 por año)

, paga US$ 2.200.000 por año) SE NEGOCIA AHORA: producción comercial ( Tenfield , cobra US$ 1.200.000 por año)

, cobra US$ 1.200.000 por año) FIRMADO: producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Noticia en desarrollo