Denuncia de Animales Sin Hogar por cambios en el sistema de donaciones por SMS: Antel respondió y explicó situación actual con la organización

La semana pasada, la asociación civil sin fines de lucro Animales Sin Hogar , que trabaja con más de 2 mil animales , denunció la modificación de forma "unilateral" del sistema de donación por SMS. El Observador se comunicó con fuentes de Antel para conocer en profundidad este cambio y desde el ente público brindaron detalles sobre la situación con la organización .

El viernes, Animales Sin Hogar emitió un comunicado público mediante sus redes sociales asegurando que "luego de más de diez años de funcionamiento continuo" , el sistema de donación por SMS al 24200 de Antel fue modificado "alterando la posibilidad de que miles de uruguayos donen el saldo disponible en sus líneas móviles enviando la palabra 'amigos'" .

"Desde hace unos meses, de manera unilateral, sin instancias de diálogo, sin notificación formal dirigida a la organización y sin explicaciones públicas claras, el funcionamiento del servicio cambió sustancialmente ", manifestaron.

FÚTBOL URUGUAYO Derechos de TV del fútbol uruguayo: Andebu y Cuta pidieron a AUF "condiciones equivalentes" a las de Antel TV para sus cableoperadores con streaming y no una "medida discriminatoria"

FÚTBOL Mirá cuándo se firman los contratos de televisación de la AUF con Antel, DirecTV y Tenfield

Embed

Este sistema de donación por SMS ha permitido durante los últimos años donar saldo disponible a Animales Sin hogar, con un aporte de $ 10, enviando la palabra "amigos" al 24200.

Desde la organización sin fines de lucro apuntan que el plan ha sido modificado de forma "unilateral", sin embargo, fuentes de Antel aseguraron a El Observador que dicho cambio aún no ha sido implementado.

Aunque la idea es hacerlo, desde el ente explicaron que la modificación forma parte de un "proceso de regularización de las contribuciones por SMS" que empezó desde la administración pasada. Con este nuevo sistema las personas pueden contribuir, pero "por fuera de los contratos".

Es decir, "cualquier contribución" que una persona quiera hacer, la puede realizar "sin ningún tipo de inconvenientes" a las organizaciones que están adheridas a este sistema de contribución por SMS, "pero por fuera de los contratos", explicaron fuentes del ente a El Observador.

Hace años, Antel realizaba una "especie de equivalencia" entre los gigas a usar y los pesos en los contratos, donde existía una cierta "correspondencia" entre el gasto de datos y los montos de los contratos, producto de la cantidad "limitada" de gigas que se brindaban y la necesidad de realizar recargas.

Sin embargo, dicha realidad fue cambiando y provocó que el método quedara "un poco obsoleto", ya que hoy "la mayoría de los contratos tienen una cantidad de gigas superior a la que la gente habitualmente usa", y hoy figuran los "minutos" para hablar por teléfono y los "gigas" para consumir, sin una "equivalencia en pesos".

Producto de esto, y ante la "realidad actual" dentro de las empresas telefónicas, el ente decidió migrar a un nuevo método basado en un sistema de contribución por SMS "por fuera de los contratos".

Dicho plan ha sido aplicado a todas las organizaciones con las que trabaja Antel, salvo —hasta el momento— Animales Sin Hogar.

Desde el ente aseguran haber mantenido varias reuniones con la organización para explicar el cambio de metodología y que, hasta ahora, continúan buscando una "solución" que contemple "la realidad del colectivo sin cambiar los criterios de Antel", razón por la cual aún no habían aplicado el nuevo sistema.