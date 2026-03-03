Sánchez opinó sobre la postura de Caggiani y explicó que "con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , se refirió este martes al proyecto del Poder Ejecutivo para crear un Ministerio de Justicia y reconoció que se trata de una iniciativa que no genera consensos plenos en el sistema político. “Con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades en ningún lado ”, afirmó.

Las declaraciones se dieron luego de que el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) , Daniel Caggiani , expresara reparos sobre la propuesta en entrevista con Radio Carve. “Personalmente no me gusta mucho ; si hay una mayoría evidente lo vamos a trabajar, pero es insensato ponerse en contra de algo que todavía no conocemos ”, dijo el legislador.

Consultado sobre esa postura, Sánchez sostuvo que las diferencias atraviesan a todos los partidos y remarcó que la iniciativa deberá ser debatida en el Parlamento. “ Todos los partidos políticos presentaron en la campaña electoral la creación de un Ministerio de Justicia . Lo que está haciendo el presidente es enviarlo al Parlamento para que lo discutan. Habrá algunos que estarán de acuerdo, otros en contra. Es la democracia ”, expresó.

DECRETO MSP actualizó tiempos de espera para consultas médicas y estableció plazos para los estudios

En ese sentido, el jerarca subrayó que el gobierno impulsará el proyecto, pero que la definición final quedará en manos del Poder Legislativo. “Me podrán decir que no es oportuno, es más burocracia, es menos burocracia, pero me parece que es una discusión que tiene que dar el Parlamento de la República; el gobierno lo va a enviar y el Parlamento definirá qué es lo que va a hacer”, afirmó.

“Si hay mayorías para aprobarlo, se aprobará, y de lo contrario, no se aprobará; eso no es un drama y seguiremos trabajando”, concluyó.

El proyecto para la creación del Ministerio de Justicia

La iniciativa —que fue oficializada por el mandatario el lunes durante su discurso ante la Asamblea General por el inicio de su segundo año de gobierno— prevé un texto breve con la creación formal de la nueva cartera, la definición de sus cometidos y el detalle de los organismos que pasarán a depender de ella.

El proyecto implicará un reordenamiento institucional, con el traspaso de dependencias que hoy se encuentran distribuidas en distintos incisos del Estado.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 19.20.00 Yamandú Orsi, presidente de la República, en el Palacio Legislativo. Foto: Gastón Britos / FocoUy

La creación del Ministerio de Justicia forma parte de las 63 medidas que Orsi presentó en Colonia cuando era candidato presidencial.

Para su aprobación, la iniciativa requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras. En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos suficientes, mientras que en la Cámara de Diputados el oficialismo deberá negociar apoyos con otros partidos.