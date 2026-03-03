Denuncian que cuatro camioneros viajaban "jugando carreras y adelantando en doble línea amarilla" en Ruta 2

Un conductor denunció el accionar de cuatro camioneros de una misma empresa que "jugaban carreras" y se rebasaban en zonas no habilitadas mientras circulaban por la Ruta N°2.

El episodio quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales por el comunicador Marcelo Umpierrez, quien además compartió el testimonio del automovilista que realizó la filmación.

“Venían jugando carreras entre ellos y adelantando en doble línea amarilla, en repechos, a muy alta velocidad”, expresó el denunciante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2028821436043874376&partner=&hide_thread=false #SORIANO Ruta 2 entre Rodó y Palmitas. Un conductor denunció a cuatro camiones de una misma empresa que “venían jugando carreras entre ellos y adelantando en doble línea amarilla, en repechos, a muy alta velocidad”, según señaló. El hombre denunció las maniobras a Caminera y a… pic.twitter.com/jbx7PREeW2 — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) March 3, 2026 En las imágenes se observa a cuatro camiones de transporte de líquido a granel realizando maniobras imprudentes en plena carretera.

Según informó el propio conductor, el hecho fue denunciado ante Policía Caminera y también fue comunicado a la empresa propietaria de los vehículos involucrados.