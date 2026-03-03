Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Denuncian que cuatro camioneros viajaban "jugando carreras y adelantando en doble línea amarilla" en Ruta 2

En el video se observa a cuatro camiones de transporte de líquido a granel realizando maniobras imprudentes en plena carretera

3 de marzo 2026 - 12:29hs
camionruta2

Un conductor denunció el accionar de cuatro camioneros de una misma empresa que "jugaban carreras" y se rebasaban en zonas no habilitadas mientras circulaban por la Ruta N°2.

El episodio quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales por el comunicador Marcelo Umpierrez, quien además compartió el testimonio del automovilista que realizó la filmación.

Venían jugando carreras entre ellos y adelantando en doble línea amarilla, en repechos, a muy alta velocidad”, expresó el denunciante.

Más noticias
msp actualizo tiempos de espera para consultas medicas y establecio plazos para los estudios
DECRETO

MSP actualizó tiempos de espera para consultas médicas y estableció plazos para los estudios

casi toda la cuadra picada: video muestra decenas de vidrios arrancados de autos en parque batlle
VIDEO

"Casi toda la cuadra picada": video muestra decenas de vidrios arrancados de autos en Parque Batlle

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2028821436043874376&partner=&hide_thread=false

En las imágenes se observa a cuatro camiones de transporte de líquido a granel realizando maniobras imprudentes en plena carretera.

Según informó el propio conductor, el hecho fue denunciado ante Policía Caminera y también fue comunicado a la empresa propietaria de los vehículos involucrados.

Temas:

Camioneros ruta carreras

Seguí leyendo

Las más leídas

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama

El presidente Yamandú Orsi. Archivo
ENCUESTA

"No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

Atarazana y sede del apostadero naval español
CIUDAD

Al rescate de la Ciudad Vieja: cómo recuperar el barrio, cuatro edificios a restaurar y dos ejemplos a seguir

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos