Economía y Empresas / exportaciones

Exportaciones de bienes tuvieron crecimiento de 8% en los primeros dos meses del año

La carne vacuna y la celulosa lideraron el listado exportador entre enero y febrero, según informó el Instituto Uruguay XXI

3 de marzo 2026 - 5:00hs
Exportaciones de bienes uruguayos

Inés Guimaraens

En los primeros dos meses del año las exportaciones de bienes uruguayos se acercaron a los US$ 2.000 millones, con una suba interanual de 8%. Los productos que impulsaron el aumento fueron la carne vacuna, la celulosa y los concentrados de bebidas.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las ventas externas -incluidas las de zonas francas- llegaron a US$ 1.989 millones entre enero y febrero.

La carne vacuna lideró las colocaciones con US$ 453 millones e incremento interanual de 8%. El documento explicó que el desempeño se debió a un aumento de los precios internacionales, como consecuencia del fuerte déficit estructural de la carne en el mercado norteamericano. En el caso de Uruguay, el valor promedio de venta se ubicó un 17% por encima del verificado en los primeros meses del año pasado.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de compra de carne vacuna. La Unión Europea (UE) también fue un mercado clave pese a una caída del 7% en el valor exportado.

El segundo producto fue la celulosa con exportaciones por US$ 297 millones y variación positiva de 12%. Los principales destinos fueron China, la UE, Estados Unidos, Corea del Sur y Turquía.

Las ventas de concentrados de bebidas se ubicaron en tercer lugar con US$ 132 millones. Los productos lácteos, con baja interanual de 19%, y el trigo, con mínima suba de 1%, completaron los cinco principales rubros de exportación. En este último caso se sumaron destinos como Tailandia, Mauritania y Bangladesh.

Exportaciones por destinos

En el desglose por destinos, China ocupó el primer lugar con exportaciones por US$ 317 millones y mínimo incremento de 1%. Los bienes con mayor relevancia fueron la carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, lana y tejidos y madera y subproductos de madera.

Luego se ubicó Brasil con US$ 308 millones, aunque con disminución interanual de 5%. Los vehículos lideraron el ranking, seguidos por plásticos y sus manufacturas, productos lácteos, malta y margarina y aceites.

La UE ocupó el tercer lugar con exportaciones por US$ 290 millones y una suba de 12%. La celulosa estuvo al frente del listado exportador; después estuvieron la carne vacuna, el arroz, la madera y productos de madera y los subproductos cárnicos.

En cuarto sitio estuvo Estados Unidos con colocaciones por US$ 232 millones y aumento de 6%. Las principales exportaciones fueron de carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos y madera y sus productos.

El quinto fue para el Reino Unido que desplazó a Argentina de ese puesto que ocupa habitualmente. Las ventas fueron por US$ 87 millones con una variación positiva de 91%. El desempeño positivo se sustentó fundamentalmente en las ventas de colza y carinata por US$ 77 millones y crecimiento interanual de 134%.

exportaciones bienes Carne vacuna Celulosa Uruguay XXI

