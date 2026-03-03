Exportaciones de bienes tuvieron crecimiento de 8% en los primeros dos meses del año

En los primeros dos meses del año las exportaciones de bienes uruguayos se acercaron a los US$ 2.000 millones, con una suba interanual de 8%. Los productos que impulsaron el aumento fueron la carne vacuna, la celulosa y los concentrados de bebidas .

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las ventas externas -incluidas las de zonas francas- llegaron a US$ 1.989 millones entre enero y febrero .

La carne vacuna lideró las colocaciones con US$ 453 millones e incremento interanual de 8% . El documento explicó que el desempeño se debió a un aumento de los precios internacionales, como consecuencia del fuerte déficit estructural de la carne en el mercado norteamericano . En el caso de Uruguay, el valor promedio de venta se ubicó un 17% por encima del verificado en los primeros meses del año pasado .

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de compra de carne vacuna. La Unión Europea (UE) también fue un mercado clave pese a una caída del 7% en el valor exportado.

El segundo producto fue la celulosa con exportaciones por US$ 297 millones y variación positiva de 12%. Los principales destinos fueron China, la UE, Estados Unidos, Corea del Sur y Turquía.

Las ventas de concentrados de bebidas se ubicaron en tercer lugar con US$ 132 millones. Los productos lácteos, con baja interanual de 19%, y el trigo, con mínima suba de 1%, completaron los cinco principales rubros de exportación. En este último caso se sumaron destinos como Tailandia, Mauritania y Bangladesh.

Exportaciones por destinos

En el desglose por destinos, China ocupó el primer lugar con exportaciones por US$ 317 millones y mínimo incremento de 1%. Los bienes con mayor relevancia fueron la carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, lana y tejidos y madera y subproductos de madera.

Luego se ubicó Brasil con US$ 308 millones, aunque con disminución interanual de 5%. Los vehículos lideraron el ranking, seguidos por plásticos y sus manufacturas, productos lácteos, malta y margarina y aceites.

La UE ocupó el tercer lugar con exportaciones por US$ 290 millones y una suba de 12%. La celulosa estuvo al frente del listado exportador; después estuvieron la carne vacuna, el arroz, la madera y productos de madera y los subproductos cárnicos.

En cuarto sitio estuvo Estados Unidos con colocaciones por US$ 232 millones y aumento de 6%. Las principales exportaciones fueron de carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos y madera y sus productos.

El quinto fue para el Reino Unido que desplazó a Argentina de ese puesto que ocupa habitualmente. Las ventas fueron por US$ 87 millones con una variación positiva de 91%. El desempeño positivo se sustentó fundamentalmente en las ventas de colza y carinata por US$ 77 millones y crecimiento interanual de 134%.