Economía y Empresas / exportaciones

Exportaciones de bienes se acercaron a los US$ 1.000 millones en el primer mes del año

Las ventas estuvieron lideradas por la carne vacuna y la celulosa

2 de febrero 2026 - 19:04hs
Exportaciones de bienes
Exportaciones de bienes Inés Guimaraens

Las exportaciones uruguayas de bienes tuvieron un aumento de 9% en la comparación interanual. La carne vacuna, celulosa y productos lácteos fueron los principales rubros colocados en el exterior.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones, incluidas las de zonas francas, llegaron a US$ 995 millones en enero.

Ese crecimiento respondió a un desempeño positivo de las ventas de carne vacuna con US$ 218 millones y suba interanual de 8% y la celulosa con US$ 186 millones e incremento de 36%. En tercer lugar quedaron los productos lácteos con US$ 69 millones, aunque con una baja interanual de 10%.

En el desglose por destinos, la Unión Europea (UE) se ubicó en el primer lugar con colocaciones por US$ 164 millones y aumento interanual de 29%. La celulosa fue el principal producto enviado hacia el bloque europeo con US$ 82 millones. También se destacaron los envíos de arroz, madera y sus manufacturas, y margarina y aceites.

En segundo lugar quedó China con exportaciones por US$ 150 millones y disminución interanual de 3%. Las ventas más relevantes fueron de carne vacuna con US$ 58 millones. Luego hubo colocaciones de subproductos cárnicos, lana y tejidos y madera.

Brasil ocupó el tercer puesto del listado exportador con US$ 146 millones y un descenso interanual de 15%. La baja se explicó por un recorte de las exportaciones de productos lácteos y plásticos.

