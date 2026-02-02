Exportaciones de bienes se acercaron a los US$ 1.000 millones en el primer mes del año

Las exportaciones uruguayas de bienes tuvieron un aumento de 9% en la comparación interanual. L a carne vacuna, celulosa y productos lácteos fueron los principales rubros colocados en el exterior .

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones, incluidas las de zonas francas, llegaron a US$ 995 millones en enero .

Ese crecimiento respondió a un desempeño positivo de las ventas de carne vacuna con US$ 218 millones y suba interanual de 8% y la celulosa con US$ 186 millones e incremento de 36%. En tercer lugar quedaron los productos lácteos con US$ 69 millones, aunque con una baja interanual de 10%.

El consumo y la inversión en IA, claves para que la economía de EEUU creciera al ritmo más rápido en dos años

En el desglose por destinos, la Unión Europea (UE) se ubicó en el primer lugar con colocaciones por US$ 164 millones y aumento interanual de 29% . La celulosa fue el principal producto enviado hacia el bloque europeo con US$ 82 millones. También se destacaron los envíos de arroz, madera y sus manufacturas, y margarina y aceites.

En segundo lugar quedó China con exportaciones por US$ 150 millones y disminución interanual de 3%. Las ventas más relevantes fueron de carne vacuna con US$ 58 millones. Luego hubo colocaciones de subproductos cárnicos, lana y tejidos y madera.

Brasil ocupó el tercer puesto del listado exportador con US$ 146 millones y un descenso interanual de 15%. La baja se explicó por un recorte de las exportaciones de productos lácteos y plásticos.