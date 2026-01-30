Dólar
/ Economía y Empresas / salarios

Salarios terminaron 2025 con un crecimiento real de 2,26%

La evolución del salario real se ubicó por debajo de la inflación durante el año pasado, según informó el INE

30 de enero 2026 - 14:46hs
Foto: Inés Guimaraens

A su vez, el organismo publicó que el Índice Medio de Salario Real (IMSR) acumuló una variación positiva de 2,26% en el año ubicándose por debajo de la inflación que terminó en 3,65%. En el caso del sector privado el ajuste fue de 2,2%, mientras que la evolución en el sector público fue de 2,34%.

Además se actualizó el Índice Medio de Salarios Nominales que quedó en 5,97%. Ese índice es el que se toma para ajustar las jubilaciones y pensiones que regirán este año.

El INE indicó que la menor variación observada en algunos sectores durante 2025, en comparación con 2024, respondió a diversos factores: ajustes salariales inferiores a los del año previo, la demora en la firma de las actas de la nueva ronda de los Consejos de Salarios y el tiempo de procesamiento de los pagos por parte de las empresas.

En contraste, se registraron variaciones superiores en la construcción en 2025, explicadas por la estructura del convenio vigente, que incluye un correctivo salarial condicionado al desempeño de la actividad.

