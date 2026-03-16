Homicidio en Parque del Plata: un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos adentro de su casa

Un hombre de 29 años con antecedentes penales fue asesinado de varios disparos este lunes en una vivienda de Parque del Plata, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.
El hecho ocurrió en la madrugada, cuando sobre las 04:30 el Servicio de Emergencia 911 recibió un aviso por disparos en una finca ubicada en Calle 13 y Calle B.
Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional 24 encontraron el cuerpo del hombre en el interior de la vivienda. Una unidad de SAME constató su fallecimiento en el lugar.
Personal de Policía Científica trabajó en la escena e incautó vainas y cartuchos tanto dentro de la vivienda como en la vía pública.
Además, los investigadores constataron múltiples impactos de bala en la fachada de la casa y en un vehículo propiedad de la víctima.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Atlántida, dirigida por la fiscal Stella Alciaturi.
Efectivos del Departamento de Homicidios trabajan en el análisis de pruebas y de registros fílmicos de la zona para identificar a los autores del ataque.