Homicidio en Kibón: un hombre fue asesinado de varios disparos al salir de un baile

Un hombre fue asesinado de varios disparos en la Rambla de Pocitos, en la zona de Kibón, durante la madrugada de este sábado. Había salido de un baile de la zona y discutido con un grupo de personas.

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La Policía primero fue alertada por una posible persona herida de arma de fuego, informó la Jefatura de Policía de Miontevideo en un comunicado. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima acompañada por varios amigos que le estaban haciendo un torniquete en una de sus piernas.

Los agentes trasladaron inmediatamente al herido a un hospital dada su gravedad, ya que presentaba escasos signos vitales. Sin embargo, el personal médico constató posteriormente el fallecimiento por "heridas múltiples de arma de fuego".

Según relató el hermano de la víctima a la Policía, momentos antes se encontraban en un local bailable de la zona. Al salir del lugar, la víctima mantuvo una discusión con otros hombres y dos de ellos le efectuaron varios disparos, lo que provocó que cayera al pavimento.