Joven de 22 años asesinado en el Prado en un intento de rapiña: "Era un muchacho sano" y "tenía toda la vida por delante", dijo un compañero

El joven de 22 años que fue asesinado en un intento de rapiña en el Prado en la madrugada de este viernes trabajaba como repartidor en una pizzería de La Aguada y había comprado su moto hacía poco.

Uno de sus compañeros de la pizzería lo definió como "un buen compañero" y un "muchacho sano". La víctima "no consumía drogas" y tenía "toda una vida por delante", según contó su compañero Ricardo en diálogo con Telemundo de Canal 12.

El joven de 22 años iba con su pareja en moto por las avenidas Delmira Agustini y Buschental, en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Miguelete y el rosedal del Prado, cuando ocurrió el crimen .

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De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima , ambos circulaban en moto cuando, a la altura de la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra moto en la que viajaban dos hombres que habrían intentado robarles el vehículo.

A partir de ese momento se inició una persecución que culminó con los atacantes abriendo fuego. Los delincuentes hirieron de bala al conductor. El joven, que no tenía antecedentes penales, fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.

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"No consumía drogas; era sano y tenía toda la vida por delante. Lo mataron para robarle la moto recién comprada", agregó. pic.twitter.com/EVxZLYA1IR — Telemundo (@TelemundoUY) April 24, 2026

Ricardo, como otros compañeros de Santiago, se enteraron del hecho este viernes cuando entraron a trabajar a la pizzería. "Me dejó muy sorprendido, me enteré hace poco y me chocó mucho", contó el trabajador.

"Entré a las 12:00 del mediodía, en mi horario estábamos recibiendo mercadería y un compañero preguntó si lo velaban", añadió Ricardo. Ahí se enteró del asesinato, del cual en primera instancia no daba crédito. "Lo mataron para robarle la moto. Una recién comprada", afirmó sobre el caso.

"En lo personal siempre estoy concentrando en el trabajo, pero sabemos que siempre están pasando cosas", dijo el trabajador, quien admitió tener cierto grado de persecución en la calle. "Está todo muy perdido, hay mucha juventud y gente perdida en la droga que se está mandando cualquier cosa", sentenció.

La Policía trabaja ahora para identificar y capturar a los responsables del homicidio. El ministro del Interior Carlos Negro también fue consultado sobre este caso.

"Son los casos que nos conmueven de forma particular, personas que en ocasión de rapiña terminan con la vida de otro", dijo el secretario de Estado.

"Estamos trabajando en la investigación del caso, somos optimistas en que se va a aclarar", sentenció Negro sobre la muerte de otro repartidor en Montevideo. El caso se suma al conocido asesinato del repartidor venezolano de PedidosYa y a otros casos de violencia de menor repercusión.