Centro de farmacias: "No sólo nos preocupan los robos piraña, roban hasta los POS a los que entregan en la calle"

Los robos piraña son el problema de seguridad que más alarma a las farmacias por las características y el impacto que generan en las víctimas pero no son la única preocupación de los comerciantes que vienen sufriendo todo tipo de robos.

Según dijo a El Observador Enrique Padial, presidente del Centro de Farmacias la preocupación “no es solo por los robos piraña y en ese tipo de delitos no es solo los perfumes que se llevan, está todo el daño material por las roturas que a veces no se cuantifica. Y está la sensibilidad de las personas que trabajan que quedan muy afectadas” después de ser víctimas de los asaltos.

Pero además sufren violencia quienes hacen entregas a domicilio. “Por comodidad se han incrementado los pedidos a domicilio y el personal está expuesto al robo de dinero, de medicamentos, del vehículo en el que reparten y les roban hasta los POS que no tienen ningún valor para ellos pero para los comercios sí lo tienen y no es un costo menor”.

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Mencionó también que los comercios son vandalizados por robos que ocurren en la noche. “Rompen cortinas, ventanales, para poder entrar y llevarse la mercadería”, dijo.

Consultado sobre cifras de robos dijo que no las tienen porque hay mucha gente que no denuncia pero sí hablan entre los comerciantes y saben que existen frecuentemente.

Por ese motivo este jueves mantendrán una reunión con la Cámara de Comercio para analizar planteos a las autoridades, dijo Padial. “Cuando se actúa como cámara hay una respuesta más rápida”.

En ese sentido mencionó una reunión que se realizó en mayo del año pasado con el ministro del Interior Carlos Negro, de la que participaron representantes de las farmacias, almacenes, supermercados, shoppings y de empresas de seguridad para trabajar en propuestas concretas.

Como informó El Observador, en esa reunión se planteó interconectar los sistemas de videovigilancia de las empresas con los centros de monitoreo policial para mejorar los tiempos de respuesta y facilitar la prevención y generar canales de alerta directa entre el sector privado y la policía.

Sin embargo, Padial dijo que esas ideas no se concretaron y que las medidas de seguridad las han tomado los comercios por iniciativa propia y a su costo. Mencionó que han contratado más seguridad privada para darle protección a los trabajadores o incluso algunos decidieron vender a través de una reja.

Las farmacias se reúnen a través de tres gremiales: en Centro de Farmacias, que reúne a farmacias de Montevideo e Interior, la Asociación de Farmacias del Interior y la Cámara Uruguaya de Farmacias (CUFA) que son las grandes cadenas. No obstante, Padial dijo que en el tema de la seguridad trabajan en forma coordinada dado que comparten preocupaciones.

Entre las preocupaciones mencionó que han tenido que reconvertirse ya que por las farmacias solo pasa el 25% de los medicamentos del país, y han debido sumar otros rubros como perfumería, cosméticos o bijouterie. Padial dijo que en cada farmacia hay una inversión en un montón de productos que cuando se vende por la reja, no se pueden mostrar.