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BPS unificó su número de llamadas para reforzar la seguridad y prevenir estafas: cuál es y cómo evitar fraudes

A partir de ahora, todas las comunicaciones telefónicas del organismo se identificarán con el mismo número telefónico

22 de abril de 2026 8:13 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que, a partir de ahora, todas sus llamadas telefónicas se identificarán únicamente con el número 2211 1997, en el marco de una medida orientada a reforzar la seguridad de los usuarios.

Según explicó el organismo, la iniciativa forma parte de una serie de acciones de mejora de la gestión y busca “fortalecer la seguridad y la confianza de las personas usuarias”. De esta manera, cada vez que el BPS se comunique telefónicamente —tanto a teléfonos fijos como celulares— el número visible será siempre el mismo.

La unificación del número apunta, además, a prevenir intentos de estafa telefónica, ya que facilita que la ciudadanía pueda distinguir entre comunicaciones oficiales del organismo y posibles fraudes.

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Desde el instituto recordaron la importancia de verificar siempre el número entrante y actuar con precaución ante cualquier comunicación sospechosa.

Antecedentes de fraudes utilizando la imagen de BPS

En enero de este año la entidad advirtió sobre la detección de intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos, en una modalidad conocida como phishing, que busca suplantar la identidad del organismo para obtener datos personales y confidenciales de los ciudadanos.

Según informó el BPS, los mensajes fraudulentos suelen solicitar usuarios, contraseñas, claves, números de tarjetas o códigos de verificación, e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos. En algunos casos, también informan sobre supuestos beneficios, trámites urgentes, bloqueos de cuenta o actualizaciones de datos para generar alarma y provocar una respuesta rápida de las víctimas.

Tiempo después, emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía sobre la existencia de páginas web que mencionan al Fonasa y utilizan referencias al organismo sin autorización, difundiendo información incorrecta y fraudulenta sobre trámites y beneficios.

Según el BPS, estas plataformas pueden generar confusión al replicar canales oficiales y, en algunos casos, ser utilizadas con fines fraudulentos, como el phishing. Por esta razón, la institución recomendó a la población informarse únicamente a través de los medios oficiales para evitar engaños o inconvenientes.

A fines de setiembre el organismo había advertido por una modalidad de estafa mediante la cual se emiten correos electrónicos fraudulentos para acceder a presunta información vinculada a la devolución de Fonasa.

En ese entonces, a través de un comunicado oficial publicado en su página web, el organismo "exhorta a la población a extremar cuidados y a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales".

En tal sentido, señalan que la advertencia se da luego de recibir distintas denuncias sobre "correos electrónicos fraudulentos que invitan a las personas a acceder a enlaces o escanear códigos QR para informarse acerca de Devolución Fonasa".

"Se exhorta a la población a extremar cuidados y no realizar ninguna de estas acciones", subraya la institución.

Además, recomienda que en caso de recibir un mensaje de este tipo, sea "desestimado y eliminado" para evitar su difusión.

El BPS recuerda que "no solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como tampoco requiere pagos para efectuar ningún trámite".

Qué recomienda el BPS

Desde el organismo recordaron que el BPS nunca solicita datos confidenciales a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp ni redes sociales, y exhortaron a la población a no hacer clic en enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos.

Asimismo, indicaron que los trámites y consultas deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Banco de Previsión Social.

Canales oficiales de contacto

Ante la recepción de mensajes dudosos, el BPS recomienda no responder ni compartir información personal y reportar la situación por las vías oficiales:

  • Teléfono: 2211 1997

  • Sitio web: bps.gub.uy

  • Facebook: BPS – Banco de Previsión Social

  • X: @BPSuy_

  • WhatsApp: 098 00 19 97 y 092 36 62 72

Desde el organismo subrayaron que la seguridad de la información personal de los usuarios es una prioridad y reiteraron el llamado a extremar las precauciones frente a este tipo de fraudes digitales.

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