BPS extendió el plazo para reconocer años trabajados antes de 1996: quiénes pueden acceder

El Banco de Previsión Social ( BPS ) extendió por un año el plazo para solicitar el reconocimiento de períodos de trabajo anteriores a 1996 para un grupo específico de trabajadores.

La medida alcanza a las personas nacidas hasta el 1° de junio de 1963 inclusive , quienes ahora podrán agendarse para realizar el trámite hasta el 31 de mayo de 2027 .

El reconocimiento de años trabajados permite acreditar períodos de actividad laboral que no figuran en los registros del organismo y que pueden resultar relevantes al momento de acceder a una jubilación u otras prestaciones previsionales.

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La extensión del plazo está dirigida exclusivamente a quienes nacieron hasta el 1° de junio de 1963.

Desde el BPS aclararon que quienes ya tienen agenda reservada para realizar el trámite de reconocimiento de años trabajados, o para iniciar una solicitud de jubilación —procedimiento que incluye dicho reconocimiento—, no deben realizar ninguna gestión adicional y solo tendrán que concurrir en la fecha asignada.

Qué ocurre con el resto de los trabajadores

Para las demás personas se mantienen los plazos vigentes establecidos por el organismo para la presentación de solicitudes de reconocimiento de años trabajados.

El BPS recomienda a quienes tengan dudas sobre su situación particular consultar los canales oficiales de atención para verificar si están comprendidos en la prórroga o conocer los plazos que les corresponden.

Por consultas, el organismo dispone de atención telefónica a través del 0800 1997, opción 4, el servicio de WhatsApp 098 00 1997 y el Asistente en línea disponible en su sitio web.