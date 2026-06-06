Mundial 2026: la noticia positiva sobre el estado de Lionel Messi y el panorama de los lesionados en Argentina

La selección argentina cuenta con una amplia lista de lesionados y de jugadores que realizan entrenamientos apartados ya que transitan distintas etapas en sus recuperaciones, y el pasado viernes por la tarde Lionel Messi formó parte de la práctica de fútbol en espacios reducidos, lo que muestra un panorama alentador de cara al inicio del Mundial 2026 .

El capitán de Argentina está cada vez mejor de su pequeña lesión muscular, detallada oficialmente por Inter Miami como una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda", y ya empezó a entrenarse con intensidad, al punto de que participó de un partido de fútbol en espacios reducidos .

La idea de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es que este sábado no participe en el amistoso entre Argentina ante Honduras, pautado para las 21:00 horas en Texas, pero que sume minutos el próximo martes 9 de junio cuando el combinado Albiceleste se mida ante Islandia en el último amistoso de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

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Messi ya lleva once días de rehabilitación desde que abandonó el campo de juego con molestias frente a Philadelphia Union y tiene por delante otros once días para completar su puesto a punto. Un escenario alentador de cara al debut mundialista el martes 16 de junio ante Argelia.

El resto de los lesionados en Argentina de cara al Mundial 2026

Por otro lado, Julián Álvarez comenzó el jueves un tratamiento de plasma rico en plaquetas para llegar diez puntos al debut, pero este procedimiento no está vinculado a una lesión sino más bien a mejorar su condición física para el estreno mundialista, tras mostrar una mejoría en su tobillo.

Un signo de interrogación rodea todavía a la figura de Gonzalo Montiel, quien es difícil que pueda decir presente en ambos amistosos. Por lo pronto, muchas miradas estarán puestas en la decisión de Scaloni a la posibilidad de que Nicolás Capaldo o Agustín Giay reemplacen al futbolista de River Plate en la lista definitiva.

Nico Paz transita por un carril paralelo: va a ser preservado en ambos juegos de preparación porque el foco está puesto en que llegue en óptimas condiciones para el inicio de la Copa del Mundo, ya que es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico tenerlo disponible en el certamen.

En otro escenario, Emiliano Dibu Martínez sigue con sus tareas diferenciadas, sumando cada vez más actividades en el campo de juego aunque la idea no es arriesgarlo de su fractura en el dedo, por lo que el arco de la selección Argentina en los amistosos se los repartirán entre Juan Musso y Gerónimo Rulli.