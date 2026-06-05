El club europeo que le preguntó precio a Fluminense porque quiere llevarse a Agustín Canobbio

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está pronta para viajar a su búnker de Playa del Carmen en donde continuará preparando el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México desde el próximo 11 de junio, y Agustín Canobbio es uno de los elegidos por el DT, y también por Krasnodar de Rusia, que le pidió precio a su actual club, Fluminense de Brasil porque quiere contratarlo.

El media punta estuvo este viernes en Pando junto al resto de sus compañeros (salvo las ausencias de Ronald Araujo y de Giorgian De Arrascaeta), en donde realizaron una especie de despedida ante niños de baby fútbol de Canelones, quienes fueron acompañados por sus familiares e hinchas en general.

Agustín Canobbio tuvo una muy buena temporada en lo personal en Fluminense de Brasil.

Tan buena fue que llamó la atención nuevamente de Marcelo Bielsa, para que lo citara nuevamente a la selección uruguaya, luego de lo que fueron sus desavenencias tras la Copa América de 2024 que se disputó en Estados Unidos.

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A su vez, Canobbio colaboró con goles y asistencias importantes para su club, tanto en el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, como en la Copa Libertadores en la que clasificó a los octavos de final.

Ese buen nivel despertó interés desde Europa, más precisamente, desde Krasnodar, club de Rusia.

Según se informa en Brasil, la institución rusa, en la que ya juegan tres uruguayos como Lucas Olaza, Giovanni González y Juan Sebastián Boselli, no solo está interesado en él, sino que incluso llegó a pedir precio de su ficha a Fluminense, que es el dueño de la misma.